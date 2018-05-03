新华时评|谈，要拿出诚意来

来源：新华社客户端

原标题：谈，要拿出诚意来

新华社北京5月2日电（记者于佳欣）终于，备受瞩目的中美贸易磋商要开始了。据最新消息，美国总统特使、财政部长姆努钦将率美方代表团于3日至4日访华。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤将与美方代表团就共同关心的中美经贸问题交换意见。这似乎给一段时间以来紧张的中美贸易摩擦带来一丝转机。不管怎样，谈总是件好事，中国谈判的大门一直敞开，只是谈要有诚意、有原则、讲规矩。

从之前的贸易摩擦一度升级，到美国主动派强大阵容来华磋商，这是中国以坚定的意志、毅力和强大的实力坚决抵抗美单边主义、保护主义行为的结果。美方此次派出包括财政部长姆努钦、商务部长罗斯、贸易代表莱特希泽、总统经济政策助理库德洛等多位重量级人物的代表团，也显示出美方对中美贸易的重视和对磋商的期望。

不远万里主动来华磋商的背后，美方可能也有自己的想法：面对中国不断扩大开放的举措，生怕自己搭不上中国改革开放的快车，分享不到中国开放的红利和市场“大蛋糕”；国内农民、工商业界的多重压力，以及动不动就上蹿下跳的股市等一系列影响中期选举的因素，恐怕都会成为美方主动来磋商的原因。

既然抱着诚意来了，想必也是希望能在达成协议上取得进展。要看到，这不仅是一次两国之间的谈判，更是一场多边主义对单边主义、自由贸易对保护主义的谈判。得道多助，失道寡助。对于美国经济存在的问题，如果不从自身找原因，继续将责任归咎于他人，不停地拿贸易逆差、知识产权等所谓的理由说事，一味高举“制裁”大棒，最终不仅会破坏磋商，而且无益于问题的解决。

谈，大门敞开；打，奉陪到底。这是中方一贯的立场。你来谈，我与你谈，中方会在平等互利的基础上与你认真地谈，但美方也要拿出谈的诚意来，而不是漫天要价、强买强卖，谈判应是努力寻求双方最大公约数。

对于可能的结果，我们已经做好了全方位的准备。美方说，如果谈不成就继续对中国产品征收关税。对此，中国不会妥协屈服，言必信，行必果。正如此前我们一直以来的强硬反击，继续将同等力度的反制措施执行下去。贸易战若开打，中国难免也会吃亏，但中国有集中统一领导的政治优势、巨大的国内市场作支撑，有国际社会对多边贸易体制和经济全球化的支持，更能打持久战。到时候只怕美方是损人不利己，遭殃受苦的还是那些美国的农民和企业家们。（网站首页图：晨报微信制图）