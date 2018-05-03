习近平智慧寄语@新时代青年

【知行合一、格物致知、学以致用】

学术、知识不能只是在嘴上，要联系实际，做到知行合一、格物致知、学以致用。所以，我后来看书很注意联系实际。

——2018年5月2日，习近平在北京大学考察时，与青年学生分享读书心得

【温故而知新】

那时候，我读了一些马列著作。15岁的我已经有了独立思考能力，在读书过程中通过不断重新审视，达到否定之否定、温故而知新，慢慢觉得马克思主义确实是真理，中国共产党领导确实是人民的选择、历史的选择，我们走的社会主义道路确实是一条必由之路。这种通过自己思考、认识得出的结论，就会坚定不移。

——2018年5月2日，习近平在北京大学考察时，与青年学生分享读书心得

【知其所以然】

广大青年抓学习，既要惜时如金、孜孜不倦，下一番心无旁骛、静谧自怡的功夫，又要突出主干、择其精要，努力做到又博又专、愈博愈专。特别是要克服浮躁之气，静下来多读经典，多知其所以然。

——2017年5月3日，习近平在中国政法大学考察时强调

【纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行】

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”所有知识要转化为能力，都必须躬身实践。要坚持知行合一，注重在实践中学真知、悟真谛，加强磨练、增长本领。

——2016年4月30日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话

【人才有高下，知物由学】

“人才有高下，知物由学。”梦想从学习开始，事业靠本领成就。广大青年要自觉加强学习，不断增强本领。人生的黄金时期在青年。青年时期学识基础厚实不厚实，影响甚至决定自己的一生。

——2016年4月30日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话

【非学无以广才，非志无以成学】

我国古人说：“非学无以广才，非志无以成学”，大学的青春时光，人生只有一次，应该好好珍惜。为学之要贵在勤奋、贵在钻研、贵在有恒。

——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

【学如弓弩，才如箭镞】

古人说：“学如弓弩，才如箭镞。”说的是学问的根基好比弓弩，才能好比箭头，只要依靠厚实的见识来引导，就可以让才能很好发挥作用。青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始、事业靠本领成就的观念，让勤奋学习成为青春远航的动力，让增长本领成为青春搏击的能量。

——2013年5月4日，习近平在同各界优秀青年代表座谈时的讲话