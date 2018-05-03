习近平智慧寄语@新时代青年

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2018年5月2日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平到北京大学考察
“我喜欢文学、历史，为了用好一个成语，经常翻阅很多词典，一物不知深以为耻”。
5月2日，习近平总书记在北京大学考察期间，与青年学生分享他的读书心得，叮嘱青年人要联系实际，做到知行合一。在十九大报告中，习近平总书记强调，中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。党的十八大以来，习近平总书记在多个场合多次表达对青年人的殷殷期望，其中不乏引经据典，他用古典智慧启迪着青年人的心灵，也让每个中国人在文化自信中找寻到向上的力量。
谈学习——求真知，悟真谛，重实践
【知行合一、格物致知、学以致用】
学术、知识不能只是在嘴上，要联系实际，做到知行合一、格物致知、学以致用。所以，我后来看书很注意联系实际。
——2018年5月2日，习近平在北京大学考察时，与青年学生分享读书心得
【温故而知新】
那时候，我读了一些马列著作。15岁的我已经有了独立思考能力，在读书过程中通过不断重新审视，达到否定之否定、温故而知新，慢慢觉得马克思主义确实是真理，中国共产党领导确实是人民的选择、历史的选择，我们走的社会主义道路确实是一条必由之路。这种通过自己思考、认识得出的结论，就会坚定不移。
——2018年5月2日，习近平在北京大学考察时，与青年学生分享读书心得
【知其所以然】
广大青年抓学习，既要惜时如金、孜孜不倦，下一番心无旁骛、静谧自怡的功夫，又要突出主干、择其精要，努力做到又博又专、愈博愈专。特别是要克服浮躁之气，静下来多读经典，多知其所以然。
——2017年5月3日，习近平在中国政法大学考察时强调
【纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行】
“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”所有知识要转化为能力，都必须躬身实践。要坚持知行合一，注重在实践中学真知、悟真谛，加强磨练、增长本领。
——2016年4月30日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话
【人才有高下，知物由学】
“人才有高下，知物由学。”梦想从学习开始，事业靠本领成就。广大青年要自觉加强学习，不断增强本领。人生的黄金时期在青年。青年时期学识基础厚实不厚实，影响甚至决定自己的一生。
——2016年4月30日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话
【非学无以广才，非志无以成学】
我国古人说：“非学无以广才，非志无以成学”，大学的青春时光，人生只有一次，应该好好珍惜。为学之要贵在勤奋、贵在钻研、贵在有恒。
——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话
【学如弓弩，才如箭镞】
古人说：“学如弓弩，才如箭镞。”说的是学问的根基好比弓弩，才能好比箭头，只要依靠厚实的见识来引导，就可以让才能很好发挥作用。青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始、事业靠本领成就的观念，让勤奋学习成为青春远航的动力，让增长本领成为青春搏击的能量。
——2013年5月4日，习近平在同各界优秀青年代表座谈时的讲话
谈理想——有勇气，有作为，有担当
【志之所趋，无远弗届，穷山距海，不能限也】
“志之所趋，无远弗届，穷山距海，不能限也。”对想做爱做的事要敢试敢为，努力从无到有、从小到大，把理想变为现实。
——2016年4月30日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话
【看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛】
“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。”青年的人生之路很长，前进途中，有平川也有高山，有缓流也有险滩，有丽日也有风雨，有喜悦也有哀伤。心中有阳光，脚下有力量，为了理想能坚持、不懈怠，才能创造无愧于时代的人生。
——2016年4月30日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话
【士不可以不弘毅，任重而道远】
“士不可以不弘毅，任重而道远。”国家的前途，民族的命运，人民的幸福，是当代中国青年必须和必将承担的重任。一代青年有一代青年的历史际遇。我们的国家正在走向繁荣富强，我们的民族正在走向伟大复兴，我们的人民正在走向更加幸福美好的生活。当代中国青年要有所作为，就必须投身人民的伟大奋斗。
——2015年7月24日，习近平致全国青联十二届全委会和全国学联二十六大的贺信
【功崇惟志，业广惟勤】
广大青年一定要坚定理想信念。“功崇惟志，业广惟勤。”理想指引人生方向，信念决定事业成败。没有理想信念，就会导致精神上“缺钙”。中国梦是全国各族人民的共同理想，也是青年一代应该牢固树立的远大理想。
——2013年5月4日，习近平在同各界优秀青年代表座谈时的讲话
2017年5月3日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平到中国政法大学考察
谈人生——认知清，是非明，方向正
【千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金】
要树立正确的世界观、人生观、价值观，掌握了这把总钥匙，再来看看社会万象、人生历程，一切是非、正误、主次，一切真假、善恶、美丑，自然就洞若观火、清澈明了，自然就能作出正确判断、作出正确选择。正所谓“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”。
——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话
【学而不思则罔，思而不学则殆】
“学而不思则罔，思而不学则殆。”是非明，方向清，路子正，人们付出的辛劳才能结出果实。
——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话
【凿井者，起于三寸之坎，以就万仞之深】
“凿井者，起于三寸之坎，以就万仞之深。”青年要从现在做起、从自己做起，使社会主义核心价值观成为自己的基本遵循，并身体力行大力将其推广到全社会去。
——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话
【大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善】
古人说：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”核心价值观，其实就是一种德，既是个人的德，也是一种大德，就是国家的德、社会的德。国无德不兴，人无德不立。
——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话
谈奋斗——不懈怠，肯苦干，要实干 【行百里者半九十】 行百里者半九十。距离实现中华民族伟大复兴的目标越近，我们越不能懈怠、越要加倍努力，越要动员广大青年为之奋斗。 ——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话 【空谈误国、实干兴邦】 广大青年要牢记“空谈误国、实干兴邦”，立足本职、埋头苦干，从自身做起，从点滴做起，用勤劳的双手、一流的业绩成就属于自己的人生精彩。 ——2013年5月4日，习近平在同各界优秀青年代表座谈时的讲话 【宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来】 “宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。”人类的美好理想，都不可能唾手可得，都离不开筚路蓝缕、手胼足胝的艰苦奋斗。 实现我们的发展目标，需要广大青年锲而不舍、驰而不息的奋斗。 ——2013年5月4日，习近平在同各界优秀青年代表座谈时的讲话
谈奋斗——不懈怠，肯苦干，要实干
【行百里者半九十】
行百里者半九十。距离实现中华民族伟大复兴的目标越近，我们越不能懈怠、越要加倍努力，越要动员广大青年为之奋斗。
——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话
【空谈误国、实干兴邦】
广大青年要牢记“空谈误国、实干兴邦”，立足本职、埋头苦干，从自身做起，从点滴做起，用勤劳的双手、一流的业绩成就属于自己的人生精彩。
——2013年5月4日，习近平在同各界优秀青年代表座谈时的讲话
【宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来】
“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。”人类的美好理想，都不可能唾手可得，都离不开筚路蓝缕、手胼足胝的艰苦奋斗。
实现我们的发展目标，需要广大青年锲而不舍、驰而不息的奋斗。
——2013年5月4日，习近平在同各界优秀青年代表座谈时的讲话
谈创新——苟日新，日日新，又日新 【苟日新，日日新，又日新】 创新是民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭源泉，也是中华民族最深沉的民族禀赋，正所谓“苟日新，日日新，又日新”。 ——2013年5月4日，习近平在同各界优秀青年代表座谈时的讲话
谈创新——苟日新，日日新，又日新
【苟日新，日日新，又日新】
创新是民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭源泉，也是中华民族最深沉的民族禀赋，正所谓“苟日新，日日新，又日新”。
——2013年5月4日，习近平在同各界优秀青年代表座谈时的讲话
编辑：李泽镔 责任编辑：张雯
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