时空对话·不朽的马克思②：有一种友谊叫“马恩”

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只有真正的友谊才能跨越时空、超越金钱和一切世俗的利益，才会地久天长。

1844年，《德法年鉴》上同时刊载了马克思和恩格斯的文章，恩格斯的观点与马克思不谋而合；马克思感到自己终于找到了一位志同道合的战友。

1844年8月28日，26岁的马克思和比他小两岁的恩格斯在巴黎的一家咖啡馆见面了。这是一次能够改变历史的会面。在接下来的10天里，两个人朝夕相处，倾心交谈，从此开始了毕生的亲密合作和伟大友谊。

1845年，马克思和恩格斯去英国做了为期6周的考察。他们一起研究理论、考察工厂、走访工人，不仅加深了友谊，更加深了思想上的共识！

英国之行使马克思对工人阶级的状况有了进一步的了解，他认为欧洲无产阶级迫切需要建立一套科学的理论，和一个在科学理论指导下的无产阶级政党。在这之后，马克思和恩格斯接受了共产主义者同盟的委托，起草了《共产党宣言》。

全世界无产者，联合起来！

在那个艰难的年代，为了资助马克思继续从事革命活动，恩格斯做出了巨大的牺牲，他重新回到他极其厌恶的经商生活中，一去就是20年。恩格斯把挣来的钱，连续不断地给马克思汇去。

他给马克思的经济研究和著述提供无私帮助。在这异地相望的20年里，他们通过书信密切联系，往往一天一封或一天数封。

在保存下来的1300多封书信里，他们谈论了哲学、政治、军事等各种问题。

正如列宁所说：“他们的关系超过了古人关于人类友谊的一切最动人的传说。”

对世界产生深远影响的《资本论》就是这一段友谊的结晶。

1867年，马克思给恩格斯写信，激动地告诉他，《资本论》第一卷即将出版。

“这本书的最后一个印张刚刚校完……这样，这一卷就完成了……我只有感谢你！没有你为我作的牺牲，我是决不可能完成这三卷书的巨大工作的。我满怀感激的心情拥抱你！”

1883年3月14日下午两点多，恩格斯像往常一样来看望马克思。他来到楼上的书房，看到马克思安详地坐在安乐椅上，已经永远地睡着了。一缕和煦的阳光洒在马克思高高隆起的额头上。马克思与世长辞，19世纪最伟大的头脑停止了思想。

马克思逝世以后，恩格斯继续他未竟的事业。

经过长达十几年的艰辛努力，恩格斯完成了《资本论》第二卷和第三卷的整理和出版。在《资本论》第二卷出版前，恩格斯特意选择5月5日马克思生日这一天撰写了序言，作为对逝去的老战友的最好纪念。

在创立和发展马克思主义的过程中，恩格斯是马克思的终生合作者和最亲密的战友。共同的信仰和追求，使他们成了亲密无间的挚友。

纪录片《不朽的马克思》将于2018年5月3日、4日晚20:00，中央电视台综合频道隆重上映，敬请期待。