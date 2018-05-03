青年“引路人”习近平

来源：人民日报客户端

他年轻时插队，种地、拉煤、打坝、挑粪，什么活都干。再苦再忙，他也没放弃读书，常常边放羊边看书背字典。他是青年的榜样。

他常常与青年谈心。他以亲身经历劝年轻人不要老熬夜；他安慰有些彷徨的青年“要学会思考、善于分析、正确抉择”。他是青年的知心人。

他关心青年成长。他要求高校必须围绕学生、关照学生、服务学生；他指示各级党委和政府要为青年建功立业创造更有利的条件。他是青年群众的引路人。

他就是习近平。“五四”青年节来临之际，让我们重温习近平和青年的故事，向青春致意、向青年致敬！

青年榜样

“青春是用来奋斗的”。习近平以自己的青春岁月践行了这句话。

1969年1月，不满16岁的习近平踏上西去延安的列车，开始了知青生涯。

那些年，习近平几乎什么活儿都干过，种地、拉煤、打坝、挑粪……刚开始挑粪，扁担把他的肩膀磨得一层一层掉皮出血，没过多久，他的肩膀上磨出了厚厚的茧子。在当年村里年轻人的印象里，“不管多累多苦，近平能一直拼命干，从来不‘撒尖儿’（延川方言，即偷懒）”。

再忙，习近平也没有落下读书。当地村民回忆，晚上，他就点一盏煤油灯，凑着那点儿亮光看书，煤油烟经常熏得他脸上、鼻子上都是黑的，“有时候一直看到深夜才睡”。

干活间隙，也被习近平利用起来。他后来回忆说：“上山放羊，我揣着书，把羊拴到山坡上，就开始看书。锄地到田头，开始休息一会儿时，我就拿出新华字典记一个字的多种含义，一点一滴积累。”

能吃苦、爱学习，“有知识、点子多”，习近平逐渐和乡亲们打成一片。20岁那年，他被选为大队党支部书记。

1982年，习近平来到河北正定。在正定的3年多时间里，他睡的是办公室，吃的是机关食堂“大锅饭”。那时，他经常骑自行车下乡调研，“每次骑到滹沱河沙滩就得扛着自行车走。虽然辛苦一点，但确实摸清了情况，同基层干部和老百姓拉近了距离、增进了感情。”

青年习近平一直在基层摸爬滚打，最终找到了自己的人生方向。多年后回忆那段岁月时，他坦言：“这里培养出了我不变的信念：要为人民做实事！”

青年的知心人

担任党和国家领导人后，习近平十分关心青年。

2013年4月，习近平同全国劳动模范代表座谈时，看着常年在气候恶劣地区工作的80后青年常国丽有些变深的肤色，他叮嘱有关部门负责同志，应给这些姑娘们配备一些劳动保护用品，不要让她们受伤害，又冷又热又晒，都晒黑了。

他与青年总有说不完的话题。2013年5月，在中国空间技术研究院参加共青团主题团日活动时，习近平风趣地问蛟龙号潜航员唐嘉陵：“潜航员在身体上有特殊要求吗？”“像我这样能下去吗？”

2014年8月，在南京青奥会运动员村看望中国体育代表团时，他在拳击训练场边看边点评：“我年轻的时候练过拳击。刚才看他那个勾拳还是比较好。”

他对青年充满期望。2013年12月，习近平在给华中农业大学“本禹志愿服务队”的回信中写道，“青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望，实现中华民族伟大复兴就有源源不断的强大力量。”

在许多场合，他常常跟青年交心畅谈。习近平曾在一次座谈会上回忆自己担任县委书记的往事，“那时候我年轻想办好事，差不多一个月得大病一场。为什么呢？老熬夜，经常是通宵达旦地干。”他讲述，后来感觉到这样不行，这么干也长不了，就摆顺心态，工作到晚上12点，就不做了，第二天重新来过。这条“习近平劝年轻人别老熬夜”的消息发布后，网友一片点赞：“以后12点前一定睡觉！”

今年5月2日，他在北京大学考察，与青年学生分享读书心得。习近平说，“15岁的我已经有了独立思考能力，在读书过程中通过不断重新审视，达到否定之否定、温故而知新”，“这种通过自己思考、认识得出的结论，就会坚定不移。”

习近平深知，青春有时难免会遇到迷惘。2014年5月，他在北京大学师生座谈上说道：“一时有些疑惑、彷徨、失落，是正常的人生经历。”他告诉同学们：“关键是要学会思考、善于分析、正确抉择，做到稳重自持、从容自信、坚定自励。”

青年群众的引路人

如何助力青年追逐梦想，更好实现人生价值，是习近平一直思考的问题。

他很看重青年的志向和抱负。2016年4月在中国科技大学，他勉励大家：“学成文武艺，报效祖国和人民，报效中华民族。”2017年5月在中国政法大学，他告诫大家：“青年要立志做大事，不要立志做大官。”

在他看来，“人生的扣子从一开始就要扣好”，“扣好”的一个关键是学校和老师。2014年9月，习近平同北京师范大学师生代表座谈时说道：“一个老师如果在是非、曲直、善恶、义利、得失等方面老出问题，怎么能担起立德树人的责任？”他要求，广大教师必须率先垂范、以身作则，引导和帮助青少年学生扣好人生的第一粒扣子。

高校“必须围绕学生、关照学生、服务学生”，他在2016年全国高校思想政治工作会议上强调，要“让学生成为德才兼备、全面发展的人才”。

他多次对各级党委和政府强调青年工作，要求各级党委和政府“为青年塑造人生提供更丰富的机会，为青年建功立业创造更有利的条件”，“做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人”。他自己也一直是这么做的。