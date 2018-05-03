习近平这些“金句”，全体师生都要铭记在心

来源：新华网

【学习进行时】5月2日，在五四青年节和北京大学建校120周年校庆日即将来临之际，习近平总书记来到北京大学考察，同师生座谈并发表重要讲话。殷殷话语，处处体现着对国家和民族未来的重托，是推动我国教育事业发展，促进青年一代成长的重要遵循。新华社《学习进行时》为您梳理讲话中的“金句”。

1. 青春理想，青春活力，青春奋斗，是中国精神和中国力量的生命力所在。

2.广大青年要成为实现中华民族伟大复兴的生力军，肩负起国家和民族的希望。

3.广大青年既是追梦者，也是圆梦人。追梦需要激情和理想，圆梦需要奋斗和奉献。

4.广大青年应该在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。

5.教育兴则国家兴，教育强则国家强。高等教育是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。

6.规模扩张并不意味着质量和效益增长，走内涵式发展道路是我国高等教育发展的必由之路。

7.大学是立德树人、培养人才的地方，是青年人学习知识、增长才干、放飞梦想的地方。

8.培养社会主义建设者和接班人，是我们党的教育方针，是我国各级各类学校的共同使命。

9.高校只有抓住培养社会主义建设者和接班人这个根本才能办好，才能办出中国特色世界一流大学。

10.培养社会发展所需要的人，说具体了，就是培养社会发展、知识积累、文化传承、国家存续、制度运行所要求的人。

11.古今中外，每个国家都是按照自己的政治要求来培养人的，世界一流大学都是在服务自己国家发展中成长起来的。

12.马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，也是我国大学最鲜亮的底色。

13.人才培养一定是育人和育才相统一的过程，而育人是本。人无德不立，育人的根本在于立德。这是人才培养的辩证法。

14.要把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，真正做到以文化人、以德育人。

15.评价教师队伍素质的第一标准应该是师德师风。

16.人才培养体系必须立足于培养什么人、怎样培养人这个根本问题来建设，可以借鉴国外有益做法，但必须扎根中国大地办大学。

17.要坚持党对高校的领导，坚持社会主义办学方向，把我们的特色和优势有效转化为培养社会主义建设者和接班人的能力。

18.我衷心希望每一个青年都成为社会主义建设者和接班人，不辱时代使命，不负人民期望。对广大青年来说，这是最大的人生际遇，也是最大的人生考验。

19.爱国，不能停留在口号上，而是要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，扎根人民，奉献国家。

20.为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗，是我们人生难得的际遇。每个青年都应该珍惜这个伟大时代，做新时代的奋斗者。

21.希望广大青年珍惜大好学习时光，求真学问，练真本领，更好为国争光、为民造福。

22.学到的东西，不能停留在书本上，不能只装在脑袋里，而应该落实到行动上，做到知行合一、以知促行、以行求知，正所谓“知者行之始，行者知之成”。









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