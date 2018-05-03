视频｜马克思是最大“预言家”？书中800多次提到中国和上海

来源：看看新闻网

亲爱的朋友，您知道马克思是怎样写上海的？他为什么会预言中国的社会主义？您知道马克思最早是从上海进入中国的吗？他和恩格斯为什么写了800多次中国的事情？2018年5月5日，是卡尔·马克思诞辰200周年纪念日，上海广播电视台融媒体中心、版权资产中心联合制作了《真理的力量》系列短视频，一起走近马克思。

「1.马克思是谁？」

1818年5月5日-1883年3月14日，哇，今年正好200岁哦。

「2.马克思是哪国人？」

1818年出生在德国。

「3.马克思是干什么的？」

大学生马克思，丈夫马克思，记者马克思，作家马克思，思想家，经济学家 ，演说家，斗士马克思，资产阶级的掘墓人马克思…

「4.那马克思有朋友吗？」

嗯，这是马克思的战友恩格斯。

他们一起写出了《共产党宣言》，“全世界无产者 联合起来… …”

「5.全世界？马克思来过中国吗？」

没有。

「6.为什么《马恩全集》有800多处提到中国？」

因为中国很大，因为中国很重要。

因为“古老的中国遇到极大的危险”。

「7.什么？入侵的外国军队向上海进发？！」

马克思还写了上海什么事？

新的开放口岸，

贸易中心向上海转移。

「8.马克思怎么评论鸦片贸易？」

“鸦片战争时期燃起的仇恨的火焰，在中国爆发成了愤怒的烈火”。

「9.那中国是不是到了最危险的关头？」

中国人“决不缺乏勇敢和锐气”，

“过不了多少年 ” 就能在中国看到“亚洲新纪元的曙光”。

「10.马克思对中国还有什么预言？」

“中国的社会主义”，

“中国革命”，

“中华共和国”。

对，这些都是马克思说的 ！

「11.马克思是预言家吗？」

是，也不是。

「12.那么，马克思到底是谁？」

「13.我们为什么要重温《共产党宣言》？」

「14.马克思的科学预见实现了吗？」

「15.马克思主义在今天有怎样的时代意义？」

「16.今天，我们该怎样纪念马克思？」