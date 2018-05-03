档案君|纪念马克思：感悟真理的力量与魅力

1818年5月5日，德意志联邦，摩泽尔河岸，古城特里尔，一个婴儿诞生于世。当时没有人会料到，人类哲学宝库会在几十年后因此增添一笔巨大财富；世界无产阶级运动会在一个世纪后风起云涌；而遥远的东方，一个文明古国将在他创造的科学理论指导下，重新焕发生机，骄傲地屹立于世界民族之林……

这个人，正是马克思——第一国际的组织者和领导者、马克思主义的创始人之一、全世界无产阶级和劳动人民的伟大导师。

2018年5月5日，是马克思诞辰200周年。

1875年的马克思

内燃机的时代，就有人说马克思主义过时了；电气化的时代，辩护士宣称他的棺材上可以钉上钉子了；计算机的时代，又说历史要终结了；结果到了移动互联网的时代，他们自己却要忧虑：怎么又有人占领华尔街了？为什么年轻人越来越厌恶资本主义？

拿破仑曾说，“世上只有两种力量：利剑和思想。从长而论，利剑总是败在思想手下。”一个带兵打仗的将军尚且这么说，由此也可见思想力量的伟大。

习近平总书记曾指出：与时代同步伐，与人民共命运，关注和回答时代和实践提出的重大课题，是马克思主义永葆生机活力的奥妙所在。我们要以科学的态度对待科学，以真理的精神追求真理，不断赋予马克思主义以新的时代内涵。

今天，让我们纪念马克思，感悟马克思主义真理的力量与魅力。

俄文版与德文版《共产党宣言》。翻拍自“不忘初心——马克思主义在中国早期传播陈列展”

命途多舛的哲学家

马克思是一个哲学家。是他首先告诉我们，政治的和文化的上层建筑归根结底要适应经济基础，但及时的政治和文化变革又能够反过来促进经济基础的发展，就好像人们不能违反引力定律，却可以运用引力定律把宇航员送上太空一样。这个被称为唯物史观的发现揭示了人类社会发展的一般规律。30岁的马克思在1848年把这个思想公布在《共产党宣言》里，于是这一思想随着《共产党宣言》传播到了世界上每一个国家的劳动人民那里，变成了改变历史的力量。

《共产党宣言》德文第一版封面

马克思和恩格斯写作《共产党宣言》是一个“慢工出细活儿”的过程。共产主义同盟对作者的“拖延更新”实在不耐烦，几次催促马克思尽快完成这项工作，甚至威胁说如不能如期写完，就要对他“采取措施”。“催更”之下，《共产党宣言》终于在1848年1月底定稿寄往伦敦。

早期《共产党宣言》中译本。翻拍自“不忘初心——马克思主义在中国早期传播陈列展”

《共产党宣言》发表的1848年，也是欧洲的革命年。从巴黎到维也纳，再到柏林、米兰……到处都在战斗。羁旅布鲁塞尔的马克思渴望尽快去巴黎，因为那里是革命的中心。他给刚刚成立的法国临时政府提出申请，要求撤销原来政府对他的驱逐令，允许他重返法国。临时政府充满敬意的回信很快就来了——

勇敢而正直的马克思：

法兰斯共和国是所有自由之友的避难所。暴政把您放逐，自由的法兰西向您、向所有为神圣事业和各国人民的友好事业而斗争的人们敞开着大门。法国政府的每一代表都应当以这种精神来理解自己的职责。

致兄弟般的敬礼

临时政府委员 费迪南·弗洛孔

临时政府委员弗洛孔的邀请信

这封写于1848年3月1日的邀请信来得正是时候——信到布鲁塞尔时，他正好接到了比利时政府的驱逐令，期限是24小时。就这样，他还是被以“身份证有问题”的借口，“同一个狂暴的疯子关在一个牢房里”（恩格斯语）18小时后才获释。夫人燕妮也被拘禁了一晚上。夫妇俩从牢房出来后急匆匆就要回到住所搬家。

这个命途多舛的哲学家啊！

经世济民一狂翁

马克思是一个经济学家。他第一个洞察了资本主义社会繁荣和危机交替的具体机制，指出资本主义的私有制既是资本家发财致富的基础，又是周期性经济危机的根源。这个被称为剩余价值理论的发现揭示了资本主义社会发展的特殊规律。马克思在《资本论》中描绘了这样一幅图景：资本的无限制积累，必然会催生出危机与矛盾，但资本会不停地调整和变换积累的主导逻辑和形式，从危机中恢复并继续积累下去，去制造更大的矛盾——直到它的掘墓人将它摧毁。

《资本论》第一卷，1867年汉堡第一版

对《资本论》的质疑从未停止过，但每过十年二十年，资本主义经济危机再次来临时，它就又开始指明出路，变成动摇资本主义的思想武器。《资本论》在它出版了一百五十多年后仍在继续显示它的重要意义。它在不断提醒我们，让我们超越资本的障眼法，看到背后的本质。

《资本论》等马克思著作珍贵版本。翻拍自“不忘初心——马克思主义在中国早期传播陈列展”

1867年4月2日，马克思写信告诉恩格斯“现在已经写好了”——他指的是《资本论》第一卷手稿。

马克思告诉自己最好的朋友，准备亲自带手稿去汉堡。恩格斯非常高兴，给老朋友寄来了35英镑作旅费。出版事宜谈得很顺利，马克思也难得有心情去汉诺威探望一位“笔友”——库格曼医生。库格曼夫妇都有知识，不是党派意义上的社会主义者，他们纯粹因学术而尊敬马克思。有趣的是，对于邀请马克思做客，库格曼夫人一开始颇有顾虑——她怕遇到一位不好相处的“阴郁的革命家”。但事实是，她见到了“一位精神愉快、举止文雅的绅士”。夫妇俩跟马克思相处愉快，宾主尽欢。这个故事除了告诉我们马克思的人格魅力之外，也让我们知道——“妖魔化”与“误解”，从马克思在世时就有了。

当然，也不是所有人都误解伟人。这次旅行，马克思自己都惊诧地发现原来他还有那么多资产阶级“粉丝”——汉诺威市统计局局长慕名来访，对马克思把货币流通问题研究透彻大为赞赏。当地铁路管理局局长也请马克思去家里做客，并感到“无上光荣”。

大名鼎鼎的俾斯麦也托人向马克思转达——希望利用马克思的天才“为德国人民谋福利”。马克思压根儿没往心里去，把这事儿当笑话跟恩格斯在信中讲，两人把俾斯麦大大嘲笑了一番。

后来，“铁血宰相”下令：一旦马克思踏上德国国土，立即逮捕。

马克思、恩格斯通信中的一页

不要怀疑这位经济学家“过上好日子”的能力，他可以有宽裕的生活，可以轻松跻身上流社会。他只是为了理想，选择披荆斩棘。他为了人类幸福的事业，一生被驱逐，七个孩子有四个夭折。

老朋友恩格斯更是完全可以富足一生，但却选择了为无产阶级工人运动涓滴凑集，无怨无悔。据《马克思恩格斯通信集》中记载，1869年3月21日，恩格斯给马克思的信中说：“明天寄一镑邮票给你，作为对厄·琼斯的群众运动的经费。”同年5月10日，恩格斯写信给马克思，再次说到：“急切地附上一镑邮票，作为我们这里给你们比利时捐款的明天会议之用。”由这两封信可了解到，马克思和恩格斯为无产阶级工人运动真是事无巨细，耗尽了心血。

尽管如此，马克思却说如果有来世，他还会把自己的一生奉献给共产主义的伟大梦想。

毛泽东批注过的《中国共产党宣言》。翻拍自“不忘初心——马克思主义在中国早期传播陈列展”

马克思主义者不会忘记伟大导师，马克思主义者更不会放弃马克思的事业。在中国，一群马克思主义者将理想变成了现实！

2018年4月23日下午，中共中央政治局就《共产党宣言》及其时代意义举行第五次集体学习。

2018年4月23日下午，中共中央政治局就《共产党宣言》及其时代意义举行第五次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，学习马克思主义基本理论是共产党人的必修课。我们重温《共产党宣言》，就是要深刻感悟和把握马克思主义真理力量，坚定马克思主义信仰，追溯马克思主义政党保持先进性和纯洁性的理论源头，提高全党运用马克思主义基本原理解决当代中国实际问题的能力和水平，把《共产党宣言》蕴含的科学原理和科学精神运用到统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想的实践中去，不断谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义新篇章！

浩气长存，真理永恒！

本文档案资料参考自张光明、罗传芳《马克思传》，马克思主义在中国早期传播陈列展