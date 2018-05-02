已经离去100多年的他，为何依然年轻？

1922年，年轻的李立三刚从法国回国，告诉父亲：“我要干共产！”父亲暴跳如雷：“你们几个小娃娃，一千年也搞不成！”李立三说：“军阀有枪，我们有真理，有人民。”

2016年，一首说唱歌曲《马克思是90后》在微信朋友圈“刷屏”，歌曲的作者是一位毕业于北京大学的90后女孩。歌中描绘的“为了信仰我们一往无前”，点燃了许多年轻人的激情。

今年5月5日，是马克思诞辰200周年纪念日。刚刚过去的五一假期，一档名为《马克思是对的》电视节目在央视热播，一群青年学生代表与专家学者在节目中重温感人故事、汲取真理力量。

马克思为什么是对的？不同时代的年轻人，为何都在追寻他的足迹，将他作为偶像？他又为何被公认为“最伟大的思想家”？