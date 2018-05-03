“广大青年要成为实现中华民族伟大复兴的生力军，肩负起国家和民族的希望。”在五四青年节和北京大学建校120周年校庆日即将来临之际，习近平总书记来到北京大学考察，与莘莘学子共话追梦的激情和理想、圆梦的奋斗与奉献，深刻阐述建设中国特色世界一流大学的政治方向和实现路径，为广大青年提供健康成长的指引，为高校建设擘画清晰的未来蓝图。

国家未来属于青年，民族的未来也属于青年。100多年前梁启超曾发出“少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强”的感慨。一个社会发展、强大和进步，必须要有一代又一代思想进步、敢为人先、勇于创新、锐意进取、敢于挑起民族振兴重任的热血青年，未来靠他们去创造，历史由他们去书写。没有青年，复兴大业就会“断电”，国家和民族就没有明天。

如同健全的肌体不可或缺新鲜血液和细胞一样，富有远见的民族，总是把关注的目光投向青年；目光远大的政党，总是把时代的重担交付青年。每个人，都会成为青年，都曾经历青年。当代青年，既是追梦者，也是圆梦人，是实现中华民族伟大复兴的生力军，只有志存高远、好学上进，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦，才能用青春热血谱写出青春无悔的动人故事，在火热的社会实践中创造出无悔、永恒的青春。

“忠于祖国、忠于人民，立鸿鹄志、做奋斗者，求真学问、练真本领，知行合一、做实干家。”习近平总书记在重要讲话中对青年提出的这一希望和要求，让我们读出的是关怀、是信任、是鼓励、是期待、是厚望。这是青年一代健康成长必须遵循的路径、必须坚持的方向。当前，我们正处在一个伟大的时代，面对实现“两个一百年”奋斗目标，青年所肩负的社会责任是沉重的，所要完成的历史使命是艰巨的，所承担的义务是光荣的，更需唤醒责任意识、更需激发担当精神，以青春作桨、让梦想为帆，不畏艰难、砥砺前行，为祖国、为人民、为民族而奋进、而开拓、而奉献，谱写无愧于时代、无愧于历史的华彩乐章。

青春不是用来蹉跎的，青春是用来奋斗的，奋斗的青春最美丽，最值得回忆。歌德曾说，“创造一切非凡事物的那种神圣的爽朗精神，总是同青年时代的创造力联系在一起的”。青年人身上所富含的拼搏意识、挑战精神、创新活力等特质，是创新创造的资本，是接力奋斗的底色。新时代的广大青年都要从习近平总书记的希望和要求中，找到一种责任、一种使命、一种精神、一种力量，使蓬勃青春与家国情怀共振，以青春之我、奋斗之我，创建青春之国家，青春之民族，让青春的色彩在接力奋斗中更加绚烂。这也恰恰正是“青春的美，青春的快乐，青春的本分”。