人民网评：在激情奋斗中绽放青春的光芒

5月2日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到北京大学考察，同北京大学师生座谈并发表重要讲话。他指出，实现中华民族伟大复兴的中国梦，广大青年生逢其时，也重任在肩。广大青年既是追梦者，也是圆梦人。追梦需要激情和理想，圆梦需要奋斗和奉献。广大青年应该在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。

“当代青年是同新时代共同前进的一代”“广大青年生逢其时，也重任在肩”……习近平总书记勉励青年一代“在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想”，无不具有深远寓意。

一代人有一代人的青春，一代人有一代人的使命。完成中华民族复兴的伟大事业，同样需要广大青年承接起历史使命，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。同时，将个人梦想汇入时代洪流，让激情青春与家国情怀共振，在奋斗中绽放青春光芒，创造无愧于时代的新业绩。

青春是用来奋斗的。人的一生只有一次青春。“要知道，春天的道路依然充满泥泞”，没有哪一代人的青春是容易的。只有在年轻的时候奋斗过、奉献过，绽放过青春光芒，才能在以后回忆的时候自豪地说：“不因虚度年华而悔恨，也不因碌碌无为而羞愧”“在他临死的时候，能够说，我把整个生命和全部精力都献给了人生最宝贵的事业——为人类的解放而奋斗。”

在激情奋斗中绽放青春的光芒，当志存高远。“要立鸿鹄志、做奋斗者，培养奋斗精神”。每个人都有自己的理想，都有自己的梦想。坚定青春的理想，追逐自己的梦想，应有“风物长宜放眼量”的大格局、大胸怀，超越眼前利益和个人利益，放眼更广阔的天地和更长远的未来，不怕困难，勇于开拓，顽强拼搏，永不气馁，将激情青春融入伟大时代的生动实践中。

在激情奋斗中绽放青春的光芒，当脚踏实地。空谈误事、实干兴邦。伟大的事业都是一步一个脚印走出来的。唯有以实干闯难关，唯有以实干创佳绩。我们应以踏石留印、抓铁有痕的干劲“求真学问、练真本领，丰富学识，增长见识，更好为国争光、为民造福”；我们应“知行合一、做实干家，面向实际、深入实践，严谨务实、苦干实干，在新时代干出一番事业”。

在激情奋斗中绽放青春的光芒，当创新创造。在这个激情澎湃的新时代，青年人更应当有所作为。我们要有意识地培养自己的创新精神、磨砺自己的创造能力，在实现伟大事业中担起重任；我们惟有“舍弃贪图享受，选择艰苦奋斗；舍弃心浮气躁，选择不懈坚持；舍弃因循守旧，选择与时俱进”，才能找到人生价值的支点，积聚青春奋斗的能量，绽放青春的光芒。