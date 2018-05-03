共青团上海市第十五次代表大会今天开幕

市团代会 陈正宝 摄

本报讯 在“五四”青年节到来之际，共青团上海市第十五次代表大会今天上午（5月3日）开幕。市委书记李强在开幕式上指出，新时代呼唤广大青年积极投身改革开放和现代化建设新实践，全市广大青年要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢记总书记的殷切嘱托，在坚定理想信念中树立人生追求，在创新创业实践中释放活力能量，在全面担当使命中展示青春风采，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦，在推动上海发展、报效伟大祖国中谱写青春华章。

上海市领导应勇、殷一璀、董云虎、尹弘、吴靖平、诸葛宇杰、施小琳、莫负春、彭沉雷出席大会，团中央书记处书记徐晓出席并讲话。

李强代表市委、市人大常委会、市政府、市政协对大会的召开表示热烈祝贺，向全市广大青年和青少年工作者致以节日问候。他说，五年来，全市各级团组织围绕中心、服务大局，做了大量富有成效的工作。全市广大团员青年在各条战线上激扬青春、挥洒汗水，施展聪明才智，为全市改革发展作出了重要贡献。

“心中有理想、有信仰、有坚守，人生的道路才能走得正、走得远。”李强指出，全市广大青年要增进对中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同，用坚定的理想信念引领自己的人生追求，自觉把个人的命运与国家和民族的命运紧紧联系在一起，做与时代同行的奋进者、开拓者、奉献者。要抓住时代机遇，借力各类创新创业平台，主动融入创新发展，在创新创业的大潮中释放出青春活力和能量。

李强指出，新时代是奋斗的时代，唯有奋斗才能无愧于时代、无愧于青春，也唯有奋斗，才能创造幸福生活、成就精彩人生。希望全市青年以舍我其谁的使命担当，在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想。要紧紧围绕全市工作大局和重点任务，在构筑“四大优势”、打响“四大品牌”、创新社会治理、推动改革开放再出发的生动实践中，创造新时代青年的不凡业绩。要积极践行社会主义核心价值观，大力弘扬上海城市精神， 做文明风尚的弘扬者、传播者。

李强强调，共青团要提高政治站位，始终坚持党的领导，发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，在主动服务大局中找准切入点和突破口，团结广大团员青年更好发挥生力军和突击队作用。要把最大多数青年凝聚在党的周围，不断增强广大青年对党的向心力。精准对接青年需求，以服务提升组织影响力、凝聚力。要持续推进共青团改革，提升新兴领域团建覆盖率，走出线上线下互联互动、融合促进的工作新路。坚持从严治团，不断提高广大团干部的素质本领。各级党委、政府要加强对共青团工作的领导，各级领导干部要带头与青年交朋友，做青年的知心人、青年工作的热心人。

徐晓代表团中央对大会的召开表示热烈祝贺，对做好上海共青团工作提出四点希望。一是要旗帜鲜明讲政治，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装共青团、教育青少年。二是要奋发有为作贡献，团结带领广大团员青年在上海建设社会主义现代化国际大都市中发挥生力军和突击队作用。三是要当好青年贴心人，竭诚服务广大青年成长发展，不断增强青年的获得感和认同感。四是要展现时代新风貌，坚定不移推进改革攻坚，坚持从严治团，永葆团的生机与活力。

市人大常委会副主任、市总工会主席莫负春代表群众团体向大会致贺词。十四届团市委书记王宇代表共青团上海市第十四届委员会作报告。