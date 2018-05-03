习近平勉励中国政法大学民商经济法学院1502班团员青年 | 用一生来践行跟党走的理想追求

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央视网消息（新闻联播）：在“五四”青年节来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平委托工作人员，向中国政法大学民商经济法学院1502班团员青年致以节日的问候，对同学们立志“不忘初心，用一生来践行跟党走的理想追求”予以充分肯定，勉励他们坚定信仰、砥砺品德，珍惜时光、勤奋学习，努力成长为有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人，为法治中国建设、为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献智慧和力量。

2017年5月3日，习近平到中国政法大学考察时，参加了1502班团支部“不忘初心跟党走”主题团日活动，对团员青年成长成才提出了殷切期望。

近日，1502班团支部全体同学给习近平总书记写信。来信说，一年来，同学们牢记总书记教诲，自觉用行动践行“不忘初心跟党走”的誓言。大家积极向党组织靠拢，一些同学正式入了党，一些同学成为了预备党员和入党积极分子。发起的“不忘初心跟党走，青年立志做大事”倡议活动，得到几千名法大学子响应。大家还积极参加普法、支教等志愿服务活动，到梁家河和兰考县参观学习。通过深入的思考和实践，同学们进一步坚定了永远跟党走、为国作贡献的决心。