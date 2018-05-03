市委书记李强今天赴《共产党宣言》展示馆 | 为复旦青年师生代表作形势政策报告

市委书记李强赴复旦参观共产党宣言展示馆并为师生作形势政策报告 陈正宝 摄

本报讯 今年是马克思诞辰200周年、《共产党宣言》发表170周年。今天下午（5月3日），市委书记李强来到复旦大学，在《共产党宣言》展示馆重温“信仰之源”，感受真理力量，为复旦青年师生代表作形势政策报告。李强说，实现美好愿景，需要一代又一代人接续奋斗，广大青年要认真学习领会、自觉践行习近平总书记在北京大学考察时的重要讲话精神，要有担当民族复兴大任的初心、练就真本领的信心、探索未知领域的好奇心、苦干实干的决心，为上海当好新时代全国改革开放排头兵、创新发展先行者作出更大贡献，不辱时代使命，不负人民期望。

国福路51号，曾是《共产党宣言》中文全译本首译者、复旦大学老校长陈望道的住所。近日，这栋掩映在绿意中的小洋房经过精心修缮，将以《共产党宣言》展示馆的新身份向公众开放。下午，李强和市政协主席、市委宣传部部长董云虎，市委常委、市委秘书长诸葛宇杰，复旦大学党委书记焦扬、校长许宁生等来到展示馆。以“宣言中译·信仰之源”为主题的常设展，一份份珍贵史料、历史文物，系统展示了《共产党宣言》的诞生、传播、翻译、版本，及其对中国革命和革命者的巨大影响。

1920年春，陈望道在浙江老家柴房苦译《共产党宣言》，曾将墨水误作红糖，吃下母亲送来的粽子。“蘸着墨汁吃粽子，还说味道很甜”。这则被习近平总书记多次提及的故事“真理的味道”，在展厅中通过视频播放。市领导在此驻足凝视，李强表示，在陈望道先生的旧居重温“信仰之源”，确实深受触动和启迪，也感受到强大的真理力量，这对于我们不忘初心、牢记使命，把新时代中国特色社会主义推向前进，是一次深刻的教育。从历史到现实，我们对马克思和《共产党宣言》的最好纪念，就是把习近平新时代中国特色社会主义思想这一当代中国马克思主义研究好、宣传好、贯彻好。

沿着褚红色的楼梯向上，小楼二层原是陈望道先生的生活起居之处，现已重新修缮布展，集中展示了陈望道先生的藏书、手札以及相关珍档。在同陈望道之子、复旦大学物理学系教授陈振新交谈时，李强感谢他和家人的支持，让后人学子得以在此更好地瞻仰，进一步坚定马克思主义信仰，坚定走中国特色社会主义道路。

随后，李强来到复旦大学逸夫科技楼，为青年师生代表作形势政策报告。李强从历史纵深、全球比较、未来目标三个维度对我们所处的新时代作了全面阐释，并就上海如何担负好新时代的新使命、我们应以什么样的精神状态迈向新征程，同大家进行了深入坦诚的交流。他说，进入新时代，按照以习近平同志为核心的党中央的决策部署，上海要加快建设国际经济、金融、贸易、航运和科技创新“五个中心”，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，更好地代表国家参与全球合作与竞争。要实现这个宏伟目标，必须强化对标意识，把“面向全球、面向未来”作为着眼点，把“推动高质量发展、创造高品质生活”作为落脚点，着力构筑“四大优势”、打响上海“四大品牌”。

李强说，迈向新征程，我们更加需要弘扬和践行“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的上海城市精神。这是上海在长期发展特别是改革开放的伟大实践中铸就的，是我们这座城市的宝贵财富。海纳百川，是一种开放胸襟。今天上海的开放又站在新的起点，比以往任何时候更需要以开放的胸襟接纳全球人才到上海创新创业，在全方位对外开放中增强城市功能。追求卓越，是一种做事标准。对卓越的追求，永无止境，没有最好，只有更好。无论是“上海服务”“上海制造”，还是城市管理、社会治理等，都要精益求精、关注细节，不断提高城市的品质和魅力。开明睿智，是一种处世风格。上世纪90年代以来，浦东就是靠吃改革饭、走开放路、打创新牌发展起来的。面向未来，全市上下必须始终保持创业初期那种意气风发、敢为天下先的精神状态，拿出“改革开放再出发”的决心和勇气，敢于创新、勇于改革，始终让城市充满生机活力。大气谦和，是一种精神气质。上海之大，在于大气、在于包容，在于对周边的辐射力、影响力。必须始终把上海发展放到全国发展的大格局、大背景下思考谋划，进一步推动长三角一体化发展。我们要在新的实践中大力弘扬并不断丰富上海城市精神，为建设卓越的全球城市提供强大精神力量。

李强说，青年代表未来，青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。广大青年既是追梦者，也是圆梦人。追梦需要激情和理想，圆梦需要奋斗和奉献，青年学子们要牢记习近平总书记的殷切嘱托，努力成为社会主义建设者和接班人。希望大家胸怀天下，心系祖国，积极投身新时代中国特色社会主义伟大事业。大学是研究学问、探索真理的地方，要珍惜青春时光，如饥似渴钻研，努力提升自己。要敢于质疑，敢于挑战权威，有敢想敢闯的冲劲。“新时代是奋斗者的时代，千万不要在最该奋斗的年纪，选择了安逸。要把艰苦环境作为磨练自己的机遇。只要坚韧不拔，成功就一定在前方等着你。”

复旦大学上海自贸区综合研究院教师尹晨、社会发展与公共政策学院教师任远、微电子学院博士生黄博同、文物与博物馆学系硕士生刘傲飞、基础医学院本科生薛誉作为师生代表在会上发言，李强就师生们关心的问题同大家进行了交流。