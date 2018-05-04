达尔文系统助推电动汽车智能化-中国新主流媒体汽车联盟走进北汽新能源

4月26日，北京国际车展专业媒体日刚过去一天，中国新主流汽车媒体联盟（以下简称“联盟”）的成员就走进了北汽新能源的大本营——中国蓝谷。

“今天上午我们刚刚得到一个喜讯，还没有在全国范围内发布。我想利用这个机会给联盟第一时间发布。”与北汽新能源的沟通会一开场，品牌公关部部长胡恩平就送出了一份“大礼”：随着胡恩平手指方向，北汽新能源工程研究院副院长尹颖缓缓举起一张写着“京C2006试”的纸质车牌。

第一个拿到自动驾驶牌照

“这个车牌不同于普通车牌，是我们自动驾驶车的车牌。我们是在北京市公布了自动驾驶可以上路以后，第一个作为整车企业拿到车牌。大家知道，百度上个月已经拿到了车牌，但百度实际上是拿进口的林肯车考的，而我们是用自主研发的纯电动车去考的这个车牌，所以意义或分量会更’沉’一些。”尹院有些激动地给我们介绍了这张牌照的分量。

据业内人士分析，拿到自动驾驶汽车牌照对新能源汽车是一个很大的鼓励。北汽新能源此次获批，将为其企业在新能源及无人驾驶技术发展方面起到催化剂的作用。

达尔文系统助推自动驾驶

在4月25日北京国际车展专业媒体日上，北汽新能源推出了整车人工智能系统——达尔文系统，该系统具有解放人，愉悦人、自成长三大特点。这意味着，北汽未来将把电动汽车的智能化放在更重要的地位。

有了前期大量的新能源产品和用户积累，北汽新能源自动驾驶也有了更多的大数据基础。据介绍，目前搭载在北汽新能源车型上的达尔文系统已经有78个ECU电控单元，约546个芯片。

北汽新能源今年年初提出了“引领2025”战略。根据这一战略，到2025年，北汽新能源要开启新能源汽车发展的2.0时代，实现“国内领先，世界一流”，主要是在市场，技术和模式上面，做到全行业的引领。让我们共同共同拭目以待吧！

（刘淑清）