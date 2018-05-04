携手连卡佛亮相大上海 卡罗拉家族再掀时尚风潮

4月29日，一汽丰田时尚品鉴会第二站在上海著名时尚地标商圈大上海时代广场正式开启，卡罗拉家族再次跨界携手亚洲首屈一指的时尚设计品牌连卡佛，现场展示众多顶尖设计师的大咖最新佳作，更有艺术家现场助阵，为一汽丰田粉丝献上了一场盛大的“卡罗拉家族时尚服饰秀”。

“新赏·新丰尚”品鉴会现场展示了连卡佛时尚大牌“NOCTURNE”品牌著名设计师CatherineHowkins、Jessica Liu、新锐时装设计师王逢陈的最新设计大作，大胆前卫的设计元素激悦着参观者的眼球，引领时尚和奢华生活品味。

一汽丰田汽车销售有限公司企划部高级总监杨春霞女士到场助阵，介绍了新品发布季的相关情况，并浅谈对“新·生活美学”的见解。著名书画艺术家、“南门书法”创始人朱敬一作为本站活动的重量级品鉴嘉宾，现场挥毫泼墨，献上“新赏新风尚”的独创南门书法作品。

（刘淑清）