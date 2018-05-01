行健致远　智领未来-上汽通用汽车携33款车型亮相2018北京国际车展

4月25日，上汽通用汽车以“行健致远，智领未来”为主题，携旗下三大品牌众多首发新车、上市新车、概念车和热销主力车型共33款全明星阵容盛装亮相北京国际车展。其中，上周刚于“别克之夜”上全球首发的插电式混动车别克VELITE6和纯电动SUV概念车别克Enspire成为展台绝对亮点，年内将在国内上市的雪佛兰探界者Redline和全新科鲁兹Redline也是车展夺睛车型。此外，在位于中国国际展览中心天竺新馆E2馆的别克和雪佛兰展台以及E3馆的凯迪拉克展台上，各品牌融合前沿技术带来丰富的科技体验、展台互动和文化展示，淋漓展现了三大品牌聚焦用户体验，积极同步全球领先的绿色驱动与智能互联科技所取得的丰硕成果。

别克展台劲掀新能源风潮

以4月17日“别克之夜”上全球首发的插电式混动车别克VELITE 6和纯电动SUV概念车别克Enspire领衔，别克品牌携13款车型亮相展台，展示别克重点推进新能源和车联网战略目标落地、加速普及智能科技应用，加快产品更新换代所带给消费者的全新体验和品牌的焕新气象。

秉承“智能、高效、可持续”的“别克蓝”新能源车开发理念，插电式混动车别克VELITE 6充分整合上汽通用汽车母公司双方在新能源与车联网技术方面的优势资源，将纯电行驶的优异感受与超长续航里程相结合，带来全工况下出色的动力体验与出类拔萃的燃油经济性，为先进生活领创者带来电动智能出行的新选择。与“别克蓝”车系交相辉映的是别克焕然一新的产品阵容，包括别克君越及君越Avenir、全新一代君威、2018款新昂科威以及别克GL8、GL6、新生代中级车家族等。此外，别克展台还设计了别具匠心的科技体验区，在为观众营造出耳目一新的观展氛围的同时，直观呈现出别克新一代智能科技的领先实力。

雪佛兰演绎全新品牌形象

雪佛兰品牌携包含4款全新Redline产品在内的11款高性能与全功能双元产品阵容震撼亮相北京车展。同时，还首次引入创新的裸眼3D全息技术，打造沉浸式体验空间，进一步彰显了雪佛兰年轻化、富有运动精神和创造力的全球汽车品牌新形象。

在参展的11款车型中，将于国内上市的探界者Redline、全新科鲁兹Redline首次亮相，不仅体现了百年汽车品牌的运动精神，更展现雪佛兰最新现代美学和个性化定制趋势。最新上市的精品全能中级家轿科沃兹325T首度与广大消费者见面，以充沛的动力表现与超低燃油消耗给消费者带来意想不到的惊喜。此外，实力中级SUV探界者、创酷等全功能车型以及以科迈罗RS、全新科鲁兹两厢为代表的高性能车型，也都成为雪佛兰展台的人气热点。

作为本届车展的点睛之笔，雪佛兰展台首次引入了裸眼3D全息技术，通过强烈的视觉冲击和逼真的音效，打造出沉浸式体验空间——3D剧场，令观者仿佛置身于最美中国行走过的壮美疆域和直通NASCAR精彩纷呈的赛事现场。

凯迪拉克“新豪华”格调呈现

本届车展上，凯迪拉克品牌旗下9款主力车型亮相展台。凯迪拉克旗舰轿车CT6、都会人气SUV 凯迪拉克XT5、“新生活家”首选全新一代凯迪拉克XTS、“当红运动小生”凯迪拉克ATS-L，以及颇受业界瞩目的凯雷德ESV铂金版全尺寸豪华SUV悉数登台。

较之与以往新车型、新技术在车展展示不同，此次“Cadillac Life凯迪拉克生活方式”首次在车展展台单独设置陈列区。瞩目车型与品质生活交相辉映，全方位演绎凯迪拉克独具风范的“新豪华”格调。作为凯迪拉克“胆识、格调、创新”品牌主张在生活方式上的延伸和探索，“Cadillac Life凯迪拉克生活方式”分为：“风范体验”、“风范精品”与“风范合作”三大内容，旨在为消费者带来兼具格调与品质的凯迪拉克“新豪华”体验。最新出炉的凯迪拉克系列精品，设计师联名合作款等时尚单品也在车展现场首次与公众见面，并于车展期间同步进行线上销售，现场观众轻扫二维码就能完成心仪的凯迪拉克精品在线购买。

（黄静洁）