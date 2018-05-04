MG X-motion Concept于北京车展全球首秀

年轻人爵对不容错过的MG Live开场！作为全球主流SUV中第一款采用“纯形面设计+光影肩线设计”的车型——MG X-motion Concept概念车在名爵展台首次公开亮相。上汽乘用车公司副总经理俞经民表示，作为一款集“本能弧”、“脑回路”和“震荡波”于一体的新品类，“奔跑的荷尔蒙”MG X-motion Concept 在名爵al-ways YOUNG和上汽新四化的本能驱使下打造，将带来足以惊艳未来的SUV新体验，并正式公布该车将于今年量产。

此外，这场关于年轻激情、关于赛道基因、关于未来黑科技的、独一无二的MG Live，还以史上最强“新品类”阵容，联盟超多炫酷高科技场景化新体验，引得现场爵粉疯狂打Call，刷爆微博和朋友圈：“这一代的轿跑”名爵6插电混动、“6秒级性能帝”全新名爵6、“年轻人首选的热门SUV”名爵ZS等超多明星车型组成名爵天团，实力撩动年轻的心；“瞬移”到现场的蒙特卡洛赛道，让年轻人轻松体验F1赛车手般的运动激情和最强音浪； 速度传奇“咆哮雨滴”MG EX181的1:1全尺寸超级模型、MG Carffe 名爵咖啡、奇妙AR、赛车对爵等国际范全感互动，更是让名爵展台引力场MAX，释放always YOUNG的年轻本能。

（邬思蓓）