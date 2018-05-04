捷豹路虎中国和奇瑞捷豹路虎-携豪华阵容登临北京车展

2018（第十五届）北京国际汽车展览会在中国国际展览中心盛大开幕，捷豹路虎中国和奇瑞捷豹路虎联手荣耀亮相。本次车展上，捷豹与路虎品牌携多款重磅车型组成强大参展阵容，登陆北京国际展览中心新馆W3号馆。其中，豪华轿跑SUV国产捷豹E-PACE和旗舰行政座驾捷豹XJ50联袂全球首发；豪 华 纯 电 轿 跑 SUV 捷 豹I-PACE、豪华全定制化双门SUV 路虎揽胜SV Coupé迎来其亚洲首秀。此外，捷豹路虎在车展发布了旗下豪华高性能子品牌SV，以手工匠心为消费者打造具有强烈专属感的豪华高性能座驾。

捷豹路虎全球首席执行官施韦德博士（Prof. Dr. Ralf Speth）表示：“捷豹路虎致力于成为一家科技公司，努力实现从内燃机到自动化、互联化、电动化、共享化的变革，为全球消费者创造更加清洁、安全、高科技的未来出行生活。捷豹和路虎品牌将为消费者带来更多极富魅力的车型，不断激发人们的渴望，满足人们的梦想。”

中国作为捷豹路虎全球最大单一国家市场，未来有望成为捷豹路虎全球的全方位基地。而捷豹路虎也将继续根植中国，持续引入全球领先的技术和产品，同时大力培养本土化人才并创造就业机会，为中国汽车产业的升级发展作出贡献。

（老铁）