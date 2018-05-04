智选·智联·智行 上汽大通摆出“智能盛宴”

在智能科技不断刷新想象力，大小企业都纷纷加入互联网舰队的时代，你还故步自封，跳不出传统思维的禁锢吗？上汽大通的回答是NO！第十五届北京国际汽车展览会上，以“智选?智联?智行”为主题，上汽大通举行了一场颇有互联网圈气质的发布会。立足当下，黑科技满满的互联网新物种“蜘蛛智选”智能选配器，为智能定制带来无限可能；面向未来，从“行走的我行ID”，到仿生智联纯电SUV概念车TARANTULA，再到基于全新电子电气架构的电动车平台Double E，上汽大通摆出了一场信息量爆棚的“智能盛宴”，让参与者不仅现场领略了大规模个性化智能定制场景，更与上汽大通一起，提前邂逅智慧生活的未来。

（纳格）