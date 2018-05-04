全新林肯飞行家Aviator-领衔全新林肯SUV家族中国首秀

采用三排座椅设计的插电式混合动力大型豪华SUV，全新林肯飞行家Aviator preview，领衔全新林肯SUV家族亮相2018北京国际车展。林肯飞行家Aviator与同样是首次亮相中国的新款林肯MKC，全新的林肯航海家Nau-tilus以及不久前上市的林肯领航员Navigator共同组成了全新的林肯SUV家族。

兼具睿领风潮设计和领先科技的全新林肯SUV家族，将为中国豪华车消费者提供更多元化的选择。

“我们为林肯在中国取得的成绩感到非常振奋，也将继续致力于为豪华车消费者提供超越期待的创新产品和功能。而我们在引入更多产品的同时，将进一步扩大电气化的应用，相信如同全新林肯飞行家Aviator一样，即将推出的更多豪华车型将为林肯品牌吸引更多消费者的关注。”林肯全球总裁樊兆怡（Joy Falotico）表示。从新款林肯MKC到全新林肯领航员Navigator，林肯的SUV家族已经覆盖了中国关键的豪华SUV细分市场，并满足豪华车消费者对动力、空间和设计的期待。今年年底即将上市的新款MKC和全新林肯航海家Nautilus，以及计划于2019年上市的全新林肯飞行家Avia-tor，将继续扩大林肯SUV的产品阵容，以期为日益增长的豪华车消费者提供更为丰富的选择。

（高佛）