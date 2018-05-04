宝马集团北京车展展示创新实力

晨报记者 邬思蓓

在2018第十五届北京国际汽车展览会上，宝马集团携14款首发车型重磅亮相，呈现史上最强大的首发阵营，包括全新BMW iX3概念车、国产全新BMW X3、新BMW M2雷霆版首次亮相，展现出宝马集团塑造未来出行方式的决心，以及对中国市场的重视和持续投入。

本届车展的阵容，体现了宝马集团以全新“第一战略”为指引，不断强化在大型豪华车、高性能汽车、豪华SAV及高档新能源车等细分市场的竞争力。同时，以自动化、数字化、电气化、共享化/服务化（A. C. E. S.）为长期发展方向，展示了丰富的新能源产品和服务，以及创新的智能互联体验。

“宝马集团致力于引领未来出行方式，而中国正是实现这一目标的理想之地。毋庸置疑，中国正在引领电动出行的发展，这也是我们选择北京首次展示BMW iX3概念车的原因。”宝马集团董事长科鲁格先生表示，“这充分展现我们对中国的坚定承诺，彰显中国在电动出行的领先地位。”

“今年我们展示了一系列创新车型和概念车，彰显宝马集团进一步拓展业务并根植中国这一全球最大市场的决心。”宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐先生表示，“立足现在，望眼未来，我们将在中国实现业务可持续的发展和成功，并致力于打造以客户为中心的数字化出行体验。”