LEXUS雷克萨斯携全新ES亮相北京国际车展

2LEXUS雷克萨斯中大型豪华行政级轿车全新ES在今年的北京车展上全球首发。历经六代演进的雷克萨斯ES，在过去30年间赢得了万千消费者的青睐，是LEXUS雷克萨斯品牌核心车型。全新ES在中国首发，不仅突显了中国市场在LEXUS雷克萨斯全球战略中的重要地位，更将引领中国消费者体验LEXUS雷克萨斯全新的品牌魅力。

全新雷克萨斯ES在设计、性能、静谧性、安全性等方面均实现了大幅提升。其卓越的驾驶性能和领先的安全科技，以及传承东方美学的匠心工艺，将为新一代消费者带来更具魅力的豪华驾乘体验。

基于“尽情尽兴的优雅从容”这一开发理念，全新ES采用了独特的纵向纺锤形格栅设计，以及更长、更宽、更流畅的车身线条（长度4975mm，宽度1865mm，高度1445mm，轴距2870mm）。配合矩阵式LED大灯和LED流水转向灯，展现出魅力十足的动感气息。全新ES的内室遍布LEXUS雷克萨斯一贯的优雅细腻。得益于全新LEXUS雷克萨斯GA-K平台，全新ES 拥有卓越的操控表现和迅捷响应，令用户在不同的驾驶情境下都能感受到身随心动的美妙体验。

全新ES 300h所搭载的全新全混动科技，配备了全球量产车型中热效率最高（41%热效率）的全新2.5L 阿特金森循环发动机、全新PCU能量控制单元、全新一代E-CVT电子无级变速系统以及布局更为合理的镍氢电池组，该系统不仅可输出澎湃动力，更兼具超低综合油耗。

全新 ES 260 F SPORT，则是 ES 车系诞生30年来首款 F SPORT车型，为秉承YET兼融之道、富于人生智慧的新一代消费人群提供了个性化、多元化的选择。

（刘淑清）