打造国际消费城市　擦亮“上海购物”名片-创新路上，老品牌越走越“潮”

晨报记者 谢竲

上海是一座因商而兴的城市，商业文明是这座城市最优质的基因之一，“上海购物”这一金字招牌给消费者带来的美好体验，不仅仅来自于气派的百货大楼和最新、最潮的商品，同样也来自优秀的品牌底蕴和创新力量。

5月10日至12日，第一届中国自主品牌博览会和中国品牌发展国际论坛将在上海举办。此次博览会的上海馆，将围绕国家战略、聚焦“四大品牌”。记者日前走访了百联集团、英雄集团以及益民食品一厂三家参展企业后发现，老品牌正焕发出新颖、年轻的光彩。

“英雄”玩起手账文化

“国民钢笔”英雄牌曾经是上海的骄傲，承载着上个世纪人们的美好记忆，同时也是诸多重大历史节点的见证者，此次将在自主品牌博览会上展出的，便是2001年签署中国加入WTO议定书时所用的英雄金笔。

而随着人们书写、阅读习惯的改变，老牌的“英雄”也正向着更年轻、更有活力的方向转变。为了迎合当下新潮青年、文艺青年的兴趣爱好，“英雄”的产品系列中出现了“手账文化”的身影。“少女心”的粉色系手账用笔，可以搭配宛如香水造型的24色彩色墨水，因为是精细的分子结构，书写时也能保持流畅顺滑，且不易堵笔，也没有腐蚀性。除了写字，手账上难免涂涂画画，英雄品牌也配合推出了12色到48色的彩色软笔系列进行补充丰富。

此外，如今的“英雄”也一脚跨进了智能的大门，去年“英雄”旗下第一支智能电子笔问世，除了最基础的书写用途，还增加了人体心率、环境温度、紫外线强度、墨水存量检测、监控的功能。

三色杯今年将“变色”

每一个老上海的记忆中都有两块“冰砖”，一个是“白雪”，一个是“白熊”。而如今，升级版的第三代产品“熊小白”正式与广大市民见面——包装上印着戴红围巾的小熊，“小冰砖”加上了签棒成为了“棒冰雪糕”，口感更纯厚细腻，克重也更符合现代人的健康理念。同时，“熊小白”也从单一的香草味延展到了时下流行的芝士、草莓酸奶口味，单支零售价8元也让其成为了益民食品集团旗下目前“身价”最高的成员。而在此次的自主品牌博览会上，自带“IP属性”的“熊小白”也将带着包括手机壳、电脑包、餐垫等设计精美的周边产品闪亮登场。

除了“熊小白”，上海市民最为熟悉的“三色杯”今年也头一回“变色”，由原来的香草、草莓、巧克力，变成了百香果、香草、咖啡的新组合。益民食品集团运营管理中心副总经理顾旭乾表示，此次三色杯口味的改变，也是经过了多轮测试、筛选，才最终确定，“之前包括蜜瓜、芒果、菠萝、紫薯等都在备选行列中，最后我们考虑到咖啡时下非常流行，而百香果也是奶茶店里的热门水果，三种口味各具特色，整体搭配起来也十分协调。”

此外，人们熟悉的“血糯米”也将配上芡实、莲子，和“蜂蜜燕麦雪糕”、“薏米红豆雪糕”两位新“兄弟”登陆今年夏天的冷饮市场。

据悉，未来益民食品集团将秉承“少而精”的精神，加大新品的开发力度，根据不同的时间节点、热点，推出定制化的产品，同时也将积极拓展渠道，加强模式创新，让冷饮品牌走向更为广阔的领域。

交互体验技术有望试点

不用远赴青浦“踩点”，下载“即市”APP后，就可以在手机上“掌握”青浦奥特莱斯大部分品牌的商家产品、尺码和库存；站在“试衣镜”前，手指轻轻点几下，就可以完成好几套衣服的“换装”；换上试穿的鞋子，踩上“智能地垫”，面前的镜子就变成了一台“显示屏”，包括品牌、颜色、规格、评价等均一览无余； 而在另一台电脑显示器上的路线图，则已对消费者进入指定区域后经过的路线、停留的时间，以及凭借人脸识别技术拍摄下来的图片都做了记录……在百联创新体验中心，展示着百联集团全面转型商业“互联网+”模式的最新“武器”。

“以这个动线监控系统为例，我们可以知道哪个地方比较热门，哪个地方消费者去得比较少，要么是产品设置不合理，要么是我们在动线设置上，存在需要完善的地方。这给我们下一步的优化调整、提升消费者体验度，提供了一个支撑。”百联集团经济运营部执行总监史小龙表示，部分交互体验技术将有望于今年进入百联旗下的部分新零售探索门店进行试点。