不断提升“上海服务”广度、温度和厚度

晨报记者谢竲报道 在昨天举行的市政府新闻发布会上，市政府副秘书长、市发改委主任马春雷对全力打响“上海服务”品牌总体情况进行了介绍。

马春雷指出，《全力打响“上海服务”品牌加快构筑新时代上海发展战略优势三年行动计划（2018-2020年）》，明确了打响“上海服务”品牌的推进路线图、时间表和任务书。

记者了解到，到2020年，上海配置全球资源能力明显提升，服务经济实现高质量发展、服务民生创造高品质生活迈上新台阶，“上海服务=优质服务”的感受度和认知度全面加强，形成一批名企、名家、名师、名校、名医、名院、名胜、名展、名赛、名节、名会等，“上海服务”将成为国内外驰名的金字招牌和城市名片。

同时，打响“上海服务”品牌，也要奏响全社会共同参与的“交响乐”，确保“上海服务”品牌打得出、打得响，在落实市区两级政府部门职责，切实优化政府服务的同时，更要充分发挥好各类企业、行业协会、社会组织、专业机构、新闻媒体等多主体作用，凝聚形成强大合力。比如，此次将青年志愿服务纳入专项行动，打造“青春上海”志愿服务这张最具活力的名片，不断提升“上海服务”的广度、温度和厚度。