侧记-打造四川北路红色文化生态示范区

晨报记者杨天弘报道 “以四川北路为中轴，从南部武进路至北部鲁迅公园，涵盖两侧支马路和旧里弄，有着红色文化遗址旧址57处，占地近2平方公里的区域，将被打造成四川北路红色文化生态示范区。同时，挖掘资源、充实内容、完善设施、扩展功能，完成中共四大纪念馆陈列改造提升工程。”在昨天虹口举办的文化发展大会上，为推进文化品牌和文化强区建设，虹口区出台《文化强区三年行动计划》。

据虹口区有关部门负责人介绍，今年该区将启动实施左联会址纪念馆修缮和展陈改版，预计2019年完成。虹口区将分类梳理和研究区域内红色文化、海派文化、名人文化旧址遗迹，运用新媒体技术挖掘遗迹旧址的故事和特点，编制发布虹口文化遗址旧址目录和地图，并运用二维码“扫一扫”技术实现场馆的全媒体阅读。