浦南医院犬伤门诊接诊量同比增20%-■目前每日接近300人次，气温上升猫狗易“情绪中暑”　■被咬后首先要挤出血

晨报记者 陈里予

据悉，犬伤门诊目前已进入高峰。昨天，记者从浦南医院了解到，今年犬伤门诊接诊量比去年同期增加了20%。相比往年，今年被流浪狗、流浪猫伤害的人在增加，防护能力比较差的小孩子被伤害的也在增加。

值得一提的是，这还仅仅是开始，根据以往的统计，真正的猫狗咬人的高峰还未到来，每年夏天才是犬伤门诊的最高峰。而一周中，周日是犬伤最高峰。

最近门诊量为冬季两倍

昨天一早，浦南医院急诊来了一个小病人。小孩子只有一岁左右，小女孩的手臂上有点出血。女孩的家人说，罪魁祸首是家里养的一只猫，小孩子和猫在玩耍，冷不丁被猫在手臂上咬了一下。上午9点多，急诊里又来了一个被小猫抓伤的孩子。原来，这个小男孩平时一直喂食小区里的野猫。当天，喂食的时候，只听野猫一声大叫，男孩大哭起来。仔细一问，野猫抓了一下男孩，手上还看得见野猫的爪印。

浦南医院急诊科主任蒋兆华医师介绍说，随着春天的到来与气温上升，平时温顺可爱的小猫、小狗会“情绪中暑”，狂躁不安、攻击性增加，加上春季人们的衣服单薄，被猫、狗等动物咬（抓）伤的病人也逐渐多了起来。最近，浦南医院犬伤门诊就诊人次逐渐增加，平均每天初诊100个左右，最高的时候达到130人次，加上复诊患者平均已经达到250人次，这个门诊量是冬季的两倍。事实上，这个平均数还在不断上升，比如5月1日起每天初诊134人次，复诊147人次。

幸好，今年到目前为止还没有出现严重的面部咬伤。今年，咬伤的部位主要在手、脚。另外，有的居民出去遛狗的时候，既没有带好绳子牵好狗，更没有给狗戴狗罩，会导致咬伤路人。让蒋兆华印象深刻的是，去年有个孩子在和自己家里的狗狗亲热的时候，鼻子被狗狗咬伤。

不过，专家们明显感到，今年被流浪狗、流浪猫伤害的人在增加。

一周中周日被咬的最多

根据统计，一天之中，早上和傍晚的遛狗高峰，也是犬伤门诊的高峰时段。而一周之中，周日被咬的最多。一年之中，春天和夏天都是猫猫狗狗咬人的最高峰。据悉，去年夏天最高峰时，浦南医院犬伤门诊日接诊人数达到400人次。一直到10月，天气凉快了，猫猫狗狗平静很多，市民衣服穿了多了，犬伤门诊才会消停下来。

另据了解，虽然一开始报道有7名伤者在张江地区被一流浪犬咬伤腿部。但实际上，先后来浦南医院就诊被此犬咬伤的共有8人（其中一人没有及时填表），年龄18-73岁之间，伤口均位于腿部。医生依据受伤情况，有否出血，深口深度，分别进行伤口冲洗，局部注射狂犬免疫蛋白及注射疫苗。

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被猫狗咬伤越早处理越好

不幸被猫狗咬伤怎么办？专家们指出，处理越早越好！

首先，及时挤出伤口附近的污血。假如咬伤出血的话，要挤出血，病毒都在唾液腺。

第二步，赶紧去犬伤门诊接受正规的伤口处理。被咬后要在第一时间做好伤口清洗消毒，如用肥皂水或其他弱碱性清洗剂、一定压力的流动清水，交替清洗每处伤口，时间至少15分钟，最后用生理盐水冲洗伤口以避免肥皂液或其他清洗剂残留。彻底冲洗后，如果条件允许可用稀碘伏等消毒涂擦或消毒伤口内部。

第三步就是到定点医院接种狂犬病疫苗。目前，狂犬病疫苗有两种：四针三次打，五针五次打。一般过敏性体质的人选择五针五次打。如果伤口出血了，属于三级伤口，还要局部注射狂犬免疫蛋白预防。很多人觉得狂犬病疫苗接种有时限，对此蒋兆华表示，过了24小时、72小时都能打，打比不打好。