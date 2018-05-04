咬伤8人流浪犬已被捕获 但猫狗咬人最高峰还没到

晨报记者 肖翔

5月2日晚，浦东张江地区发生流浪狗伤人事件。据接诊的浦南医院统计，共有8名伤者被同一流浪犬咬伤腿部。浦东警方在接报后赶赴现场，于当晚捕获肇事犬，之后将对其依法进行处置。目前，8名伤者均已接受防疫处理，已无大碍。

专家提醒，狂犬病是一种急性传染病，民众在被猫、狗等动物咬伤后，应及时进行防疫处理。

被咬门卫：

阻拦黄狗进小区被咬脚踝

5月2日中午12点左右，汤臣豪园三期小区的保安小刘正在门口值班。一只黄色的流浪狗突然出现在小区门口，并试图窜入小区。

由于小区不允许流浪狗入内，发现这一情况后的小刘立即对黄狗进行了驱赶。谁知在驱赶过程中，这条体型不大的黄狗突然回头，一下咬住了小刘的脚踝。在咬伤小刘后，这条小黄狗迅速离开了小区。

据小刘回忆，咬伤他的小黄狗大概到膝盖高：“看不出什么品种，可能是别人养了后不要（弃养）的。”当天下午，小刘去接种狂犬疫苗时才知道，这条小黄狗在离开小区后又流窜到旁边的几个小区，相继咬伤了多位居民。

昨日下午，记者来到事发的金科路附近。据附近的环卫工人赵阿姨介绍，附近确实经常有流浪狗出现：“他们有些养狗的没有拴链子，还有些别人不要的（狗）也在街上跑，其实不太分得清楚有没有主人。”

警方提醒：

遇流浪动物伤人及时报警

接诊小刘等几名伤者的是上海市浦东新区浦南医院，记者从浦南医院方面了解到，5月2日当天该院共接诊了8名被同一犬只咬伤的伤者。其中，男性3名女性5名，年龄最大者73岁最小者18岁。几位伤者的咬伤部位均为下肢，根据不同受伤情况进行了相应防疫处理。

据悉，狂犬病是狂犬病毒所致的急性传染病。一旦咬伤人的动物身上携带有狂犬病毒，很容易通过咬伤的伤口或黏膜将病毒传染给人。而由于目前狂犬病尚缺乏有效的治疗手段，人患狂犬病后的病死率几近100%，患者一般于3～6日内死于呼吸或循环衰竭，所以防疫处理非常重要。

其实，不仅是猫、狗，只要是被啮齿类动物（包括仓鼠、宠物兔等）咬伤、抓伤后，为确保安全，都应及时到定点医院进行防疫处理。

浦东警方在2日晚上8点左右接到群众报警后，也随即赶赴现场，并于当晚22时50分许，将肇事犬只捕获。之后，将依法对肇事犬进行处置。

警方同时提醒，民众在遇到流浪动物伤人时，市民应及时报警处理，以保护自身和他人安全。