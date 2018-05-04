养老护理14年，未“怼”老人一次-陈霞芬：甘愿一辈子做老人的“宝贝闺女”

晨报记者 谢克伟

与老人慢慢地唠上一二个小时，一遍遍听老人絮叨，且丝毫不厌倦； 只要上班，12个小时都是笑脸，“阿婆长阿婆短”地问候老人……五一劳动节刚过，记者来到世博家园养老院，老人们见到记者，个个翘起大拇指夸奖，陈阿姨不是儿女胜似儿女，是比闺女还亲的亲闺女。而今年龄48岁、2018年上海市五一劳动奖章获得者陈霞芬则表示，她这辈子甘愿做老人们的亲闺女，“宝贝闺女”。

一次陪聊都在一二小时

14年前，陈霞芬在安徽老家供销社下岗后，与小姐妹们一起来到上海，上海也就此成为她人生的转折点。做养老护理之前，陈霞芬怎么也不会想到自己这辈子与老人接下不解之缘，更不会想到还能获得家政行业中少有的五一劳动奖。

张阿婆今年八十有三，是位很健谈的老人，入院之后，张阿婆就归在陈霞芬“门下”，由她照料。张阿婆啥都好，就是喜欢啰嗦着道家常，一说就是一二小时。其他护理人员见到张阿婆，怕耽搁自己时间，不愿意听她啰嗦，往往会避而远之，陈霞芬不但不躲避，而且总是很情愿地靠近她。有了陈霞芬这份孝心，时间一长，她就成了老人的“宝贝闺女”。

像张阿婆这样的老人在养老院里不只一个，有时张阿婆刚聊完，王阿婆、谢阿婆就会接着与陈霞芬聊，聊的多半是与养老无关的家里事，此时耐心听就成了一门大学问。

“住进养老院的老人大都孤独、寂寞，亲人顾及较少，而这时护理人员要有足够耐心才能宽慰老人的心，让老人们感受到社会的温暖、养老院的关怀。”陈霞芬说。

14年的工作经历，陈霞芬已经感悟出了养老护理从业精髓：干这行要有足够的耐心。因此，凡是经她护理的老人，她都会自勉，无论如何要耐心更耐心。比如陪聊，没有特别工作任务，不能中断或拒绝；老人乱放、乱摆，只能一次次和风细雨式地耐心劝说； 只要是不能自己进食的老人，都应该耐心地等着老人细嚼慢咽，哪怕花上半个小时四十分钟……

怕跳楼，一小时观察一次

李阿婆由于不愿意入住养老院，只想着住家里，刚入住时言语、行为非常过激，而照料李阿婆的重担恰恰落在了陈霞芬肩上。初次见到李阿婆，陈霞芬以极大的耐心听李阿婆数落着子女的不孝顺(因为子女们让她住进了养老院)，而且李阿婆每每讲到激动时，还会拿出剪刀做出要自残、自杀的动作。面对此番情景，陈霞芬会悄悄藏起剪刀，又一边煞有介事地帮着寻找剪刀。陈霞芬回忆当时情景时说，自己只做听众不做说教者。

“最初的几天，我走过路过李阿婆房间都会推门进去看看。”陈霞芬说，就在入院的第三天晚上，当她走近李阿婆床头时，发现她正攀着窗沿东张西望，很可能是有轻生念头。一个可怕的跳窗镜头突然闪现在陈霞芬眼前，于是她赶紧跑过去抱住老人，慢慢地等待老人安静了下来。为了不至于再出现意外，陈霞芬观察李阿婆的频次改成了一小时一次。

经过陈霞芬亲人般的热情呵护，现在，即便李阿婆家人接她回家住几天，她都会吵着要住在养老院，春节也是如此。李阿婆已经把养老院真正当成了自己的家，与陈霞芬更是亲密无间。

从业14年，无怨无悔

入住养老院的老人大都脾气怪、个性倔犟、要求高，很多护理人员因为承受不了老人的怪脾气而离开了养老护理队伍。但陈霞芬一干就是14年，无怨无悔，用她的话说是自己很爱这个职业。她总结，只有把老人当作自己的父母亲来对待，才能干好这份看似简单却很繁琐、很容易令人生厌的工作。

在采访中，陈霞芬告诉记者，14年中，她几乎没有一次“怼”过老人，“干这个活是不能对老人发火的，一是很多老人患有心脏病、高血压等疾病，一旦对老人发火，后果不堪设想。二是因为一旦与老人发生冲撞，双方积怨，就会在老人心里留下阴影，今后就难以与老人相处。最重要的是自己会在良心上亏对了这份职业。”

陈霞芬总结说，只有做到让老人把自己当成宝贝闺女了，老人才会心甘情愿地听你的话，才会用“侬身体好伐、肚子饿伐”那样真切的语言来关心你。有了这层亲密无间的关系，老人们时常会拿出自己的点心、糖果笑着往陈霞芬嘴里塞，这时她总是以一种感恩的心理，微笑地接受，却从不会因为自己患有糖尿病而拒绝老人。这就是陈霞芬的工作态度、职业操守和从业精髓。