中考新政下，不少小升初家长弃报民办-家长：孩子算不上“牛娃”，进公办会更有信心，按政策还能享受名额分配选择也更多

晨报记者 李星言

“考虑了很久，还是不报民办初中了，进公办初中说不定对中考更有利。”昨天，徐汇区的一位家长澄澄妈告诉记者。依据2018小升初日程，5月4日-6日，准备报考民办初中的家长需要进行网报。记者发现，新中考政策出台后，不少今年小升初的家长都放弃了报考民办的意愿。

非“牛娃”，报公办信心大

澄澄目前在徐汇区一所公办小学就读，成绩一直属于优良。一直以来，澄澄妈都想让孩子小升初去冲一下附近的民办初中。今年民办中学校园开放日期间，她和孩子去参观了世外、西南位育等几所民办初中的校园，听了宣讲会。

“这些民办初中确实都很不错，无论是硬件设施还是课程设置，或是办校理念，确实都很用心。”澄澄妈表示，但和家人几番斟酌后，最终还是选择了摇号进入的徐汇中学。

澄澄妈告诉记者，孩子虽然在班上学业表现优良，但在周围的同龄人中算不上“牛娃”。“外面也报读了数学机构，但主要都是基于校内课程的提高班，所以虽然基础还不错，但和其他民办小学的牛娃相比差远了。”澄澄妈坦言，“就算能考进民办初中，估计成绩也是靠后的，会很打击孩子的自信心，但如果孩子进的是公办初中，可能情况就完全不一样了。”

澄澄妈分析，像澄澄这样的基础，在公办初中如果努力学习，完全有可能在班级保持前列，不仅学习上会更有信心，而且根据新中考“名额分配”政策，孩子到时不仅有希望去竞争“自招”，更有可能轮到市实验性示范性高中的名额分配。“用于分配的名额里，70%是铁定分配给每一所不择生源的初中，这样孩子的希望还是很大的，只要校内竞争就可以，而不像民办初中是直接要和区内甚至全市的考生竞争；另外，那30%分配给区里的名额，公办初中的孩子同样也有可能轮到，再不济还有裸考。”澄澄妈分析，此外，这次新中考招生政策还规定，“四校”用于分配的名额里有20%必须分到不选择生源的初中，而且本校和分校的名额可以统筹分配，“交大附中在闵行有分校、复旦附中在青浦有分校，如果孩子成绩出色，到时也可以去冲一下，选择更多。”

部分民办小学生拟回公办

记者发现，今年不少小升初的孩子家长都有类似的想法，甚至一些民办小学的学生家长都打算回到公办路线。

笑笑今年就读于闵行区的一所民办小学，成绩中等。经过几次家庭会议，家里人决定让笑笑小升初的时候回到公办学校的路线上来。“孩子所在的民办小学也不是名校，就算能考进一所普通的民办初中，还不如进公办初中，就算进的是很普通的公办初中，按政策也能享受到名额分配。按孩子的水平，只要持续努力，是有可能冲到比较前面的，只要校内竞争，就有希望中考的时候考进市实验性示范性高中。”笑笑妈坦言，本来想让孩子先考民办，如果读一段时间觉得吃力，再考虑转到公办，但最新出台的补充细则规定，享受名额分配必须在公办初中“满三年”，再三权衡下，家人决定直接让孩子读对口的公办初中。

民办初中报名时间为5月4日-6日，报名不分先后，家长可以根据自己的时间错峰报名。民办学校志愿一旦确认提交，将无法补填或修改，请家长慎重选择。

此外，民办初中是按照志愿先后顺序来录取的，首先录取第一志愿。而且，部分民办初中不面谈第二志愿、第三志愿。需要提醒的是，民办初中网上报名成功后，还要在5月13日前按规定要求上传学生近照，未上传照片的学生将不能参加民办初中面谈。

成功报名民办初中的学生，都会收到面谈通知。学生可凭民办学校发送的面谈通知短信或“入学报名系统”的通知，携带相关材料去面谈。