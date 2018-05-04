松江区开展火灾隐患集中排查整治专项工作-“快查快处”楼道堆物等消防违法行为

晨报记者 倪冬

为全面排查整治影响城市公共安全的消防隐患，确保城市安全有序运行，今年以来，松江消防支队在区委、区政府的领导下，固化专项工作经验，紧盯区域火灾隐患治理薄弱环节，抓重点、补短板、强弱项，把精细化管理的理念、手段、要求落实到城市消防管理各项工作中，全面提升城市消防管理水平。

列责任清单督促整改隐患

专项活动期间，区委、区政府主要领导多次对消防工作作出重要批示，多次组织专题会议部署火灾隐患整治工作，亲自带队到车墩沪松五金建材市场、新桥金都不锈钢市场等地，督改火灾隐患。

区委、区政府分管领导召开专题会议，实地检查火灾隐患排查整治工作，全力推动工作落实。消防支队以“等不起”的危机感、“慢不得”的紧迫感和“坐不住”的责任感，迅速投入到专项整治工作之中。

支队党委第一时间召开动员部署会，任务细化到岗、责任落实到人，定期召开推进会议，每周编发工作战报，推动专项整治工作深入开展。

松江区发动区消防委各成员单位和街镇，按照职责分工，明确5类重点区域和11类风险隐患，严格落实“清单式排查、菜单式推动”摸排要求，逐个行业、逐个区域、逐个场所开展集中夜查和错时检查，对查出的隐患全部登记造册，并开列任务清单和责任清单督促整改落实。

开展联合检查和明查暗访

支队严格执行“四个一律”刚性要求，依法依规采取行政处罚、拘留、临时查封、停产停业、停止使用、停止施工等铁腕手段，对列入隐患清单的单位和场所逐个督促整改销案。

金都不锈钢市场火灾隐患曝光后，支队联合新桥镇和相关职能部门对该区域消防安全顽疾进行集中整治，在清退“三合一”人员的基础上，彻底拆除了违章建筑和群租隔间，存在了多年的消防安全隐患得到彻底根除。

与此同时，支队抽调专门人员联合相关部门组成5个明查组、2个暗访组，开展联合检查和明查暗访。对检查出来的各类隐患，第一时间通报属地街镇督促整改落实。

在金都不锈钢市场火灾隐患整治的基础上，支队举一反三，联合安监、公安、城管、市场监管和属地街镇对车墩镇沪松五金建材市场、岳阳街道庙前街、方舟园、九亭镇九洲小商品市场、叶榭镇汽摩配城和博伦市场等“三合一”隐患突出区域开展集中治理，累计消除“三合一”5927处、群租4884处、居改工491处、工改居321处、其他火灾隐患14887处，查封18家、责令停产停业308家、收缴液化气钢瓶1500余个。

首推电瓶车真火模拟演示

针对电动自行车违规充电、楼道堆物等轻微消防违法行为，区公安分局首创消防执法“简易程序”，对情节轻微、尚未造成后果的消防违法行为开展当场处罚，从制度层面为基层派出所对消防违法行为“快查快处”提供依据，加大了对消防违法行为处罚的力度和频次。目前，在完成试点的基础上已全区铺开，截至目前，已处罚2365人，警告231人。

考虑到电动自行车违规充电火灾事故频发的特点，支队率先在全区开展电动自行车真火演示，通过组织居民群众现场观摩，直观感受电动自行车违规充电引发火灾所造成的危害，切实提高居民群众消防安全意识。该项工作实行以来，已经陆续在中山街道、永丰街道、泗泾镇、泖港镇、佘山镇开展，群众反响强烈，今后支队将继续推进此项工作，确保全区全覆盖。

针对车墩那卡市场厂房分隔出租住宿现象普遍的顽疾，支队联合安监、城管、派出所和属地政府，查封市场内“三合一”居住场所426户，拆除违法搭建阁楼37处、收缴液化气钢瓶59个、清理违规充电电动自行车100余辆，有效拔除了火灾隐患“毒瘤”。

在开展火灾隐患集中排查整治的同时，协调移动等电信运营商，先后5次向全区用户发送消防安全提示短信，累计达70万条次。

在加强正面宣传的同时，支队突出负面案例警示，先后曝光了沪松五金建材市场、精心气体站、玉乐小区、蓝天一村等20余家火灾隐患明显的单位和居民小区，督促落实消防安全责任，加强消防安全管理。