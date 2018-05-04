特朗普为以色列建国70年预备大礼？

晨报记者 顾文俊

距离特朗普提出的修改伊核协议的最后期限（5月12日）剩下不到十天时间。本周，以色列抛出“重磅炸弹”，声称情报机构摩萨德破获重达半吨的秘密文档，内塔尼亚胡对外演示说，这些文件足以证明伊朗高层没有遵守核协议，仍在继续推行核武计划。白宫第一时间向以方给出积极回应，声称这些文件提供了全新且极具说服力的细节，特朗普在得知消息后更是欣喜若狂。在伊朗方面绝无可能接受特朗普几近苛刻的修补意见的前提下，以色列公布的这批文件会否助推欧洲对伊施压？伊核协议的作废是否已成定局？相比伊核协议的存废尚存悬念，相隔两天（5月14日）的美国驻以使馆搬迁则是板上钉钉的事情。70年前的5月14日，以色列宣布建国，次日，中东战争爆发。在伊核问题上态度强硬，在巴以问题上彻底倾以，莫非就是特朗普为以色列建国70年预备的大礼？后果又会如何？

《顾问》本期访谈嘉宾：宁夏大学阿拉伯学院院长、中国阿拉伯国家研究院院长 李绍先

中国前驻伊朗大使 中国国际问题研究院特聘研究员 华黎明

上海国际问题研究院西亚非洲中心副主任 金良祥



违约证据确凿？

新闻晨报：以色列“破获”的这些文档已被移交至国际原子能机构，供各方分析评估。也有情报专家认为，这批文件涉及的内容都是2015年协议签署之前的事情。您个人判断这些材料能不能构成证据？

李绍先：目前看来并没有掀起什么风波。第一，伊朗没有核武器，甚至没有发展核武器的计划，这是历史的定论。2015年7月14日达成的伊核协议是在国际原子能机构和世界上几个主要国家经过严肃和严厉的评估之后达成的权威性的协议。大家应当注意到，以色列公布消息之后，原子能机构仍然发表报告，认为伊朗坚定地执行了伊核协议。以色列投下的这颗“重磅炸弹”也没有引起欧洲国家的反响。第二，这个消息来自以色列，而国际社会对以色列在伊核问题上的态度非常清楚，四年前，伊核协议即将达成的时候，内塔尼亚胡就在联合国大会上打着PPT声称伊朗核能力已经到达红线，事实上，十年前，以色列情报机构也曾公布其评估结果，声称伊朗在一年内就能发展出核武器，类似的消息年复一年，令其轰动效应大打折扣。

金良祥：以色列提交的这些材料本身的真实性还有待核实，即便这些文件真实的，也不能证明伊朗违反了伊核协议，而且以色列并不具备声称伊朗违反核协议的合法性，唯一有此权威的是国际原子能机构，而原子能机构的报告证实，伊朗遵守了协议规定的义务。以色列总是盯着他国的核武动静，但它就是事实上的核国家，却从未接受国际社会的监督。

修改还是废除？

新闻晨报：原协议中“从2025年起对伊部分放松铀浓缩活动”的“日落条款”是以色列的心腹大患，也令特朗普政府不安。上个月马克龙访美回应特朗普的协议修改意见时表示，应当限制伊朗2025年之后的核活动。英法德三国首脑商讨后认为，协议应当保留，但可以修改。欧洲完全同意美国的要求了吗？伊朗最后会做出多大妥协？协议修补的余地有多大？

华黎明：特朗普提出，美国可以不退出，但必须补充三个内容：1、伊朗停止导弹的试验和生产；2、允许国际原子能机构视察伊朗的军事基地和设施；3、去除“日落条款”。如果欧洲同意这三个附加条件，美国就会跟伊朗谈判修改协议，如果连欧洲人都不同意，美国就会选择退出。

李绍先：美国和欧洲一直在就伊核协议的问题进行协调，最近半年非常频繁，特别是最近这三个月。欧洲的基本态度是不能动摇伊核协议的根基，坚决反对美国废除伊核协议。双方争执的焦点之一是如何解决伊朗发展弹道导弹的问题，之二是怎么一劳永逸地阻断伊朗发展核武器的道路。双方探讨的方向之一是在保留协议的基础上，美国和欧洲国家签署附加协定，对美国的担心作出补充，但是这个补充协定和伊朗无关，对此，欧洲国家是同意的，方向之二就是美国所坚持的修改协议本身，对此，欧洲国家是反对的，因为欧洲深知伊朗绝不会同意，修改协议就等于废弃协议。

金良祥：谁都猜不透这个协议会是何命运。首先伊朗政府不可能妥协，否则没办法跟伊朗老百姓交代。美国自己给自己下了一个套，接下来如何解套，外界也做不出准确的判断。大家有没有发现，伊核协议签署后，伊朗方面落实协议得到国际原子能机构认可，但是，美国只是部分兑现了协议，协议中有一个重要的部分是取消对伊朗金融制裁，美国并没有取消。现在说特朗普要退出协议，实际上美国早就部分退出来了。

特朗普的大礼？

新闻晨报：未来十天有两件事情叠加在一起，一件是悬而未决的核协议存废，另一件是被提上日程的美国驻以使馆搬迁。70年前的5月14日，以色列宣布建国，次日，阿拉伯国家同以色列爆发第一次中东战争，近百万巴勒斯坦人流离失所。而今，特朗普政府真的要同时处理掉迁使馆、废协议这两件事情吗？是不是他向以色列建国赠送的大礼？

金良祥：可以说是送给以色列的大礼。他在这两个问题上的政策倾向受到了犹太游说团体的影响。特朗普其实是一个弱势总统，国内的很多势力都在挑战他，面临中期选举和连任的压力，他需要在很大程度上做出妥协。巴以之间的问题本来是要通过谈判解决的，强行迁馆意味着用实质性的举动让国际社会承认耶路撒冷是以色列首都，其实也就剥夺了谈判解决巴以问题的动力。

华黎明：在美国国内，有仇俄和仇伊这两股仇外的潮流，奥巴马当初签署伊核协议的民意基础确实也比较薄弱。特朗普在这个问题上唱的调子越高，他的票仓就越能巩固。不过，美国一旦退出，伊朗可能会立刻恢复核生产，不需要太多时间就可以跨过核门槛，也就是会生产出武器级的浓缩铀。以色列早就说过，一旦伊朗跨过核门槛，以色列就会打击伊朗核设施。以色列一动手，肯定会把美国拉下水。奥巴马当时促进伊核协议的签订，实际上是拔掉了战争的引信，特朗普现在又要把火药重新点燃。

李绍先：巴勒斯坦现在是有史以来最弱不禁风的时候，阿拉伯世界又是一盘散沙，在耶路撒冷问题上没有什么反抗力，美国想抓住这个时机压迫巴勒斯坦接受美国的方案，即一个有限主权的巴勒斯坦国。特朗普认为，解决耶路撒冷问题，就解决了以色列和阿拉伯世界最大的障碍，使得沙特等阿拉伯国家和以色列结成联盟，共同对付伊朗。特朗普挑战伊核协议，还有美国政策更大的目标，就是要遏制伊朗影响力的不断扩大。我个人觉得，迁馆不会引起太大的风波，但就伊核协议来讲，美国如果退出，后果会非常严重。协议的废除意味着伊朗在提高核能力方面不再受约束，世界核不扩散体系面临瓦解，可以预见沙特、土耳其、埃及这些有实力的国家都会发展核能，掀起中东的核竞赛，对于中东这个火药桶来说，更是火上浇油！