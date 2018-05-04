相关新闻-青瓦台新设一专门机构 推进南北首脑会晤成果

张旌（新华社专特稿）

韩国总统府青瓦台官员3日说，青瓦台当天新设一个专门机构，以推动落实韩国总统文在寅与朝鲜最高领导人金正恩会晤取得的成果。

韩国政府消息人士同一天说，针对即将举行的韩朝军事会谈，韩国方面已选定青瓦台国防改革秘书金度均（音译）为韩方首席代表。

青瓦台官员3日说，青瓦台当天新设“韩朝首脑会晤协议执行委员会”，负责推进会晤取得的成果。

文在寅4月27日与金正恩会晤，双方同意在陆地、海洋和空中停止一切敌对行动，合作实现分阶段裁军，今年内宣布结束战争状态，推进朝鲜战争停战协定转化为和平协定，努力促成朝、韩、美三方会谈或朝、韩、美、中四方会谈，以建立持久、稳固的半岛和平机制。

青瓦台一名不愿公开姓名的官员说，韩朝首脑会晤协议执行委员会以南北首脑会晤筹备委员会为基础改组而来，新增多名政府部门官员，负责人仍是青瓦台秘书室室长任钟皙。

文在寅要求尽快落实首脑会晤成果。按他的说法，韩朝首脑会晤协议执行委员会设立后的首要任务是确定哪些领域可以立即启动，哪些领域需要等待。

青瓦台另一官员3日说，韩朝领导人本周晚些时候可能经由首脑热线沟通，但3日当天不会通话。双方如果通话，可能谈及拟议中朝鲜最高领导人金正恩与美国总统唐纳德·特朗普会面。

韩国政府消息人士3日说，政府已选定青瓦台国防改革秘书金度均为首席代表，带队参加韩朝将军级军事会谈。

上周举行的南北首脑会晤期间，韩朝双方同意本月举行将军级军事会谈，讨论缓和局势和增强互信的举措。

金度均熟悉与朝鲜相关事务，有丰富经验。2011年2月，他作为韩方代表团成员出席在板门店举行的韩朝军事预备会谈。2014年2月，他再次作为韩方代表团成员参加韩朝高级别会谈。

去年底，韩国国防部新设对朝政策官一职，今年2月任命空军少将朴仁浩担任这一职务。韩国政府消息人士说，金度均5日将接替朴仁浩出任国防部对朝政策官。

按韩联社的说法，朴仁浩上任仅3个月就由金度均接替，表明韩国国防部缺乏具备韩朝军事会谈经验的官员。

国防部一名官员说：“金度均熟悉政府对朝政策，在对朝事务方面经验丰富，所以被选定为韩方代表。”