联合办公 艰辛盈利路

晨报记者 刘因

以拎包入住、租金灵活、租金成本低的优势，联合办公在市场迅速走红，吸引了一批创业者的目光。热潮过后，其盈利之路却非常艰辛。

目前，联合办公90%的收入来自租金，而曾被高度期待的非租金收入只占10%。由于是“二房东”商业模式，巨大的寻租成本、小微企业流动性大，使靠租金支撑的联合办公处于微利状况，若出租率不高，则容易陷入亏损。

如何找寻盈利新路呢？或华丽转身，或拓展服务空间，早期联合办公的创业者们纷纷将触角伸到传统办公的领域。

行业鼻祖——We Work瞄准全球性企业，推出专门的空间定制解决方案，包括现有产品的直供、全球权限、个性化上门定制及运营，并通过社区链接，共享公共空间，帮助大企业成员和其他公司链接起来。这将联合办公的服务对象从初创企业，扩展至大企业。

联合办公一改进驻低端办公楼形象，进入了上海最高端的IFC，也以“二房东”形式，包租了一整层。IFC租金不菲，不是联合办公的传统客户——初创企业所能承受，但却有利于一些中小企业为大企业提供更便捷的及时服务。

盈利艰辛，MadSpace等企业相继出局，行业并购也趋于活跃。仅3个月时间，优客工厂就3次出手，收购其他同行：1月3日，宣布收购共泰创新空间，3月9日，并购无界空间，3月26日，宣传并购Wedo。并购能否提升企业运营效率，增强盈利能力呢？业内正拭目以待。

政策收缩 房企被动抢收业绩

1-4月，TOP100房企整体销售规模达2.65万亿元，同比增长28.5%。碧桂园、恒大累计销售已超2000亿元。百强房企各梯队门槛提升显著，TOP50门槛增长最快，增幅近5成。5月，各城市预售政策略有松动，部分房企的高价项目集中入市。克而瑞分析认为，在部分城市限售、限价政策调控持续的背景下，未来将会有更多持货观望的房企选择以价换量，被动加速项目入市，抢收业绩，来确保全年销售目标的完成。

供应增加 项目批量入市

去年下半年以来，市场调控政策不断紧缩，各地供应也不断缩水，但是巨大的市场需求依旧存在。从3月开始，政府开始适度加大市场供应，长沙、重庆、上海、武汉等多地房企项目批量入市，其中不乏一些备受关注的豪宅项目，如信达泰禾上海院子、瑞安房地产翠湖天地等。以上海为例，3-4月上海批复预售证项目达47个，面积173.67万平方米，远超去年末和今年年初供应量，预计5月房企推货数量将会再迎新高。

巨大的市场需求下，一些新开盘项目开盘均价低于周边二手房价格，倒挂现象明显，3-4月多数开盘项目热销不已，部分房企销售业绩因此迎来开年来的小高峰。

资金压力 房企以价换量

在调控背景下，高价豪宅入市越发困难，房企依靠捂盘惜售、延迟入市，以时间换价格的可能性越来越低。此外，在经过一个季度的蛰伏后，巨大的销售和资金压力、预期项目去化率下降等都使持观望态度的房企不得不放低姿态，降低预售价格，被动加速项目入市，把全年的销售计划前移，抢收业绩，来确保全年销售目标的完成。

以上海市场为例，一季度单价80000元/平方米以上的豪宅项目预售证批复寥寥无几，4月翠湖天地隽荟都等多个高价豪宅项目纷纷入市，但销售价格多数与市场预期差距较大，部分项目价格回归到两年前。例如4月中开盘的一项目，2015年11月拿地时，剔除保障住房建面后的拿地楼板价高达61440元/平方米，市场预期单价在100000万元/平方米以上，但在市场调控不断加码和企业巨大的资金压力下，该项目不得不降低预期售价，快速入市销售。

与此同时，江桥附近一项目的境况则更能说明。据悉，该项目初期预期开盘价格80000元/平方米，但随后调控升级，该项目预期预售价一路降至50000元/平方米，迟迟未开盘，与此同时，其周边二手房价格均价不到50000元/平方米，其自身销售压力可想而知。

随供应增加，1-4月，百强房企各梯队销售金额入榜门槛提升显著。其中，TOP3房企门槛达1986.7亿元，同比增长37.9%。TOP50房企门槛提升幅度最大，较2017年同期增长48.4%。TOP100房企销售金额入榜门槛达到了45.3亿元，规模竞争加剧。克而瑞预计未来随着各梯队门槛的不断提升，百强房企分化格局将会持续。

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