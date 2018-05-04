长租公寓 改变房产开发经营模式

杨景辉

租售并举、“房子是用来住的，不是用来炒的”等一系列住房租赁市场的政策支持，将加快中国地产市场由增量为主，逐步过渡到存量为主的市场，由购买为主的市场逐步进入购租并举的市场。长租公寓市场也将迎来新的发展契机。

在过去的半年中，从中央到地方各项租赁支持政策纷纷出台，国内各大房地产企业也纷纷推出长租公寓品牌，大举进军长租公寓市场。政策和市场的种种举措都预示着中国房地产开发经营模式的大变革。

房屋的居住属性逐步上升，租房将越发成为一种可接受的生活方式。尤其是在上海这样的国际化大都市，大量导入的国内外人群中，租房早已成为一种盛行的生活方式外，限购政策及租售同权等政策影响下，越来越多的国内人群也将转向以服务式公寓为代表的住房租赁市场。

具体来说，它满足了两方面需求。第一，消费升级需求：除政策和需求层面外，中国现阶段正处于经济发展的上升期，住房消费需求层次提升，越来越多的人群不再满足于简单的“居住“层次需求，而由“人住”提升至“人居”的层面，对于居住体验提出更高需求，服务式公寓将加速发展。

第二，精细化竞争需求：品牌服务式公寓的规模将进入加速发展阶段，粗放化的租房模式将不能满足市场需求和竞争，高水准的产品价值最终才是产品屹立市场的根本原因，品牌公寓精细化的管理及服务水平将是未来发展的关键。

以嘉华国际、万科、龙湖等为代表的优秀房地产开发企业加速进入房地产租赁市场，专业化的运营及管理也将带来整体租赁市场服务及水平的提升，推动整个租赁市场的良性发展，进而刺激租住理念的进一步改变。