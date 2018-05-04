泰禾上海·Teddy Run 于长兴岛开跑

5月6日，泰禾上海将携手Teddy Bear家族，在空气宜人、春意盎然的长兴岛，举办“爱与陪伴”主题城市亲子欢乐跑。

赛道将布置在长兴岛郊野公园，长达10km 的彩色健身步道中，有三个不同组别可供选择，分别是：3km亲子跑、6km健康跑和10km竞速跑。

届时除了Teddy Bear 家族成员陪跑以外，泰禾上海也欢迎 各 类cosplay 爱好者加入跑步队伍。据悉，有来自美国的漫威超级英雄、来自英国的网红小猪佩奇、还有穿着中国传统汉服的姑娘。

除此以外，泰禾上海还为参与者准备了丰富的亲子类游戏，包括踏春、指压板跳绳PK、毛毛虫大作战等，参与活动者更有专属Teddy T恤，Teddy奖牌等你来赢。

本次盛会将会是大家拍靓照霸屏朋友圈的打卡圣地，也是一次和家人欢聚一堂、和好友携手共跑的绝佳机会。

泰禾上海·Teddy Run 还拟邀请公益组织参与现场活动，活动报名费将捐赠给公益机构，借此机会将“爱与陪伴”的信念传播到世界各地。

（欧阳瑾）