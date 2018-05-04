伦敦北部爆炸，10人受伤-目击者称一部手机被扔进篝火引发爆炸

晨报记者 徐惠芬 综合报道

当地时间2日晚，伦敦北部发生一起爆炸事件，当时人们正点燃篝火，庆祝一年一度的犹太篝火节。英国广播公司3日援引英国警方的话称，爆炸造成10人受伤。目前，事故原因还在调查中。

当地时间5月2日晚，不少犹太人聚集在伦敦北部斯坦福德山地区，庆祝一年一度的犹太传统节日——篝火节。

当晚10时左右，人们准备在庆典仪式上点燃篝火，意外就在此时发生了。

现场录像显示，在篝火被点燃的时候，许多人就聚集在离篝火几米远的地方，不少人还在唱歌。突然，一个巨大的火球从火堆中升起，将正在看热闹的人们吞没。

人们一下被眼前的这一幕吓坏了，尖叫着逃离现场，还发生了踩踏事件。

英国广播公司3日援引警方的话称，爆炸造成10人受伤，不过，这些伤者均没有生命危险。

还有英国媒体报道称，爆炸造成超过30人受伤，包括不少孩子，住院接受治疗的为10人。据介绍，大部分都是面部烧伤。

目前，事故原因仍在调查中。但有目击者称，当时，至少有一部手机放在待点燃的篝火堆里，最后引起了爆炸。对于扔手机的原因，据称是爆炸前，有一位拉比发表演讲，强调智能手机对社会的危害。

不过，也有报道指出，去年篝火节时，该拉比也发表过智能手机危害社会的演讲，但没有爆炸发生。此次爆炸是倒进篝火的燃料所致。

另据伦敦消防局称，当晚接到了几个篝火报警电话。