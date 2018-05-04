上港两大主力足协杯比赛中头部受伤-两将缺席训练 伤势无大碍

晨报记者 俞炯

两次碰撞，伤了上港队的两位绝对主力奥斯卡和武磊。周三晚上，球队虽然通过点球大战艰难淘汰北京人和，晋级足协杯8强，但球队还是付出了不小的代价。尤其是提前下场的奥斯卡，他的伤势更让人担心。不过昨天，奥斯卡本人和上港俱乐部都表示伤员的情况不错，没有什么大问题。

奥斯卡在空中先顶到皮球的情况下，和北京人和球员陈杰相撞，倒地后直接失去意识身体抽搐。尽管接受治疗之后，可以起身站立，但上港队的队医还是决定让他下场。结果顶替他的武磊在一次前场对抗中倒地，同样一度晕厥，不过他还是坚持踢完了比赛，并且在点球大战中罚进了一个点球。

赛后，奥斯卡直接被送进了医院检查，在确认没什么问题之后，他回家休息。而武磊情况要好很多，虽然一度还是觉得头晕，至少比赛当晚还能够在微博上和球迷互动，甚至是开开玩笑。

昨天，虽然是比赛日之后的第一天，但是由于球队周六就将在中超第九轮迎来主场和北京国安的，下周三还有客场和日本球队鹿岛鹿角的亚冠16强淘汰赛首回合较量，因此主教练佩雷拉还是在上午安排了训练。奥斯卡并没有出现在球队的训练基地，而是在家休息。另外，武磊也没有参加训练。

让人欣慰的是，奥斯卡尽管缺席训练，但是中午的时候已经通过社交网络向大家报平安，“谢谢大家的问候！我已经好了。”

随后上港俱乐部方面官方也发布了关于奥斯卡和武磊的最新伤情，表示两位球员都情况良好，谢谢大家的关心，如果有进一步消息俱乐部会第一时间告知媒体和球迷。

至于这两位上港队的绝对主力能否及时伤愈，赶上下一场和北京中赫国安的中超联赛，现在还不得而知，只有等今晚赛前新闻发布会上的消息。

从目前情况来分析，武磊及时复出的可能性还是挺大的。至于奥斯卡，如果缺席的话，代替他的很可能是球队目前的中前场超级替补吕文君。足协杯比赛中，奥斯卡下场后吕文君就是踢的奥斯卡的位置，并且承担起了球队大多数的进攻组织重任，从客串的角度来说他的表现还是很不错的。佩雷拉赛后也是单独表扬了吕文君，“他既可以踢左边锋，也可以踢右边锋，还能出现在中场，他是一位非常聪明的球员，踢不同位置表现也都很好。”