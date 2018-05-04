要闻|真理的味道是甜的

5集通俗理论对话节目《马克思是对的》近期热播。在马克思诞辰200周年之际，在历史与现实的时空交织中聆听伟人故事、感受人格魅力、品尝真理味道，我们对于马克思为什么是对的、真理的味道为何如此甘甜有了更加深刻的体会。

马克思是对的。马克思主义的诞生，堪称人类思想史上一次最壮丽的日出。它深刻揭示了自然界、人类社会、人类思维发展的普遍规律，为人类社会发展进步指明了方向；它坚持实现人民解放、维护人民利益的立场，反映了人类对理想社会的美好憧憬； 它具有鲜明的实践品格，不仅致力于科学“解释世界”，而且致力于积极“改变世界”。

现实充分证明，就科学性、真理性、影响力、传播面而言，没有一种思想理论能达到马克思主义的高度，也没有一种学说能像马克思主义那样对世界产生如此巨大的影响。

真理的味道是甜的。作为无产阶级革命导师，马克思与恩格斯共同撰写《共产党宣言》，全面阐述科学社会主义原理，在实践上推动世界社会主义发展，深刻改变了人类历史进程。

世界东方，百年沧桑。中国共产党是《共产党宣言》精神的忠实传人。这个马克思主义政党开辟的新民主主义革命道路、社会主义革命道路、社会主义建设道路、中国特色社会主义道路，都是把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的伟大创造。

真理养分滋养古老大地，孕育甘甜果实。这甘甜，是一个饱经磨难的民族自危难中奋起、于困境中重生后的苦尽甘来。这甘甜，是一个举世瞩目的国家不断从胜利走向新胜利的自信豪迈。这甘甜，是一个牢记初心的政党把人民对美好生活的向往逐渐变成现实的幸福喜悦……

今天，“中国号”巨轮高扬的风帆上，习近平新时代中国特色社会主义思想熠熠生辉。习近平新时代中国特色社会主义思想，对发展马克思主义作出了一系列原创性贡献，是马克思主义中国化最新成果，是21世纪马克思主义、当代中国马克思主义。

光辉的思想及其开启的盛世气象让世人清晰看到，我们依然处在马克思主义所指明的历史时代，社会主义并没有进入“历史的博物馆”，而是在心怀马克思主义信仰的人手中放射出更加夺目的真理光芒。

（据新华社北京5月3日电，网站首页图：新华社图片）