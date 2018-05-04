新华社评论员：办出中国特色世界一流大学

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新华社北京５月３日电 题：办出中国特色世界一流大学

新华社评论员

大学是立德树人、培养人才的地方，是青年人学习知识、成长成才的地方。日前，在北京大学师生座谈会上，习近平总书记从党和国家事业发展全局的高度，深刻阐明高校培养什么样的人、怎样培养人，为新时代高等教育事业发展指明了前进方向。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。进入新时代，各项事业发展对高等教育的需要比以往任何时候都更为迫切，对优秀人才的需求比以往任何时候都更加强烈。当前，我国高等教育办学规模和年毕业人数已居世界首位，但规模扩张并不意味着质量和效益增长，走内涵式发展道路才是我国高等教育发展的必由之路。十年树木，百年树人。培养社会主义建设者和接班人，是我们党的教育方针，是我国各级各类学校的共同使命。高校只有抓住这个根本才能办好，才能办出中国特色世界一流大学。

“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”办出中国特色世界一流大学，必须牢牢抓住办学正确政治方向这个根与魂。纵观教育史，国家发展同大学发展相辅相成，世界一流大学都是在服务自己国家发展中成长起来的。我国高校要培养社会主义建设者和接班人，最根本的，就是以马克思主义作为最鲜亮的底色，抓好马克思主义理论教育，深化学生对马克思主义历史必然性和科学真理性、理论意义和现实意义的认识，让学生深刻感悟马克思主义真理力量，坚定“四个自信”，为成长成才打下科学思想基础、筑牢理想信念基石。“才者，德之资也；德者，才之帅也。”人无德不立，育人的根本在于立德。高校要办好学，就要把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，引导广大师生做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者，真正做到以文化人、以德育人。

办出中国特色世界一流大学，建设高素质教师队伍是关键。“所谓大学者，非有大楼之谓也，而有大师之谓也。”建设政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的教师队伍，是大学建设的基础性工作。好的教师，既是学问之师，又是品行之师。坚持教育者先受教育，抓好师德师风建设，引导教师把教书育人和自我修养结合起来，做到以德立身、以德立学、以德施教，真正成为为人师表、受人尊敬的好老师，更好担当起学生健康成长指导者和引路人的责任。

办出中国特色世界一流大学，形成高水平人才培养体系是保障。质量是教育的生命线。社会主义建设者和接班人，既要有高尚品德，又要有真才实学，这与大学人才培养体系密切相关。人才培养体系涉及多个方面，而贯通其中的是思想政治工作体系。扎根中国大地办大学，就要坚持党对高校的领导，坚持社会主义办学方向，把我们的特色和优势有效转化为培养社会主义建设者和接班人的能力。“凿井者，起于三寸之坎，以就万仞之深。”要着力打造科技攻关团队，在创新实践中培养造就一大批战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才，为建设创新型国家输送生力军。

“国势之强由于人，人材之成出于学。”新时代是我国高等教育发展的黄金时代，也是建设中国特色世界一流大学的历史机遇期。坚定信心、开拓进取，脚踏实地、久久为功，我们的高校必能培养出大批合格的社会主义建设者和接班人，我国的高等教育事业必将在新的起点上取得新的更大辉煌。

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