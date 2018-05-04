微视频 | 重温《共产党宣言》

来源：央视网

​1818年5月5日，卡尔·马克思诞生于德国特里尔。200年来世界风云变幻，以马克思名字命名的思想，始终是人类追寻理想社会的指南。

为纪念马克思诞辰200周年，中央广播电视总台推出微视频，三位总台“好声音”阎蔚、康辉、方亮，用中文、德文双语声情并茂地诵读《共产党宣言》。振聋发聩的论述、大气磅礴的诵读，带领我们重温《共产党宣言》，不断从中汲取思想营养，掌握这一认识世界、改造世界的强大思想武器。

《共产党宣言》是马克思和恩格斯为共产主义者同盟共同起草的纲领，1848年2月24日，以德文单行本正式出版。

△图/中央广播电视总台 阎蔚

《共产党宣言》第一次全面系统地阐述了科学社会主义理论，它的发表标志着社会主义从空想到科学，标志着马克思主义的正式诞生，正如列宁评价：“这部著作以天才的透彻而鲜明的语言描述了新的世界观”。

△图/中央广播电视总台 康辉

《共产党宣言》是关于科学共产主义的第一个纲领性文献。它指出，资本主义必然灭亡，共产主义必然胜利。

“无产者在这个革命中失去的只是锁链。”

“他们获得的将是整个世界！”

“全世界无产者，联合起来！”

△图/中央广播电视总台 方亮

问世170年来，《共产党宣言》改变了世界，也改变了中国。马克思毕生致力于人的解放和自由全面发展。新时代，对马克思最好的纪念，就是不忘使命，接续奋斗。正如习近平总书记所说：“把《共产党宣言》蕴含的科学原理和科学精神运用到统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想的实践中去，不断谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义新篇章。”