来源：新华网

新华社北京5月3日电 题：让中华民族伟大复兴在我们的奋斗中梦想成真——习近平总书记在北京大学考察时的重要讲话引起热烈反响

新华社记者

“以社会主义建设者和接班人的使命担当，为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国而努力奋斗，让中华民族伟大复兴在我们的奋斗中梦想成真！”

在五四青年节和北京大学建校120周年校庆日即将来临之际，习近平总书记2日在北京大学考察时的重要讲话，在社会各界特别是广大教师和青年学生中引起热烈反响。

忠于祖国，忠于人民

“作为一名青年干部，必须扎根基层，将青春年华化作对人民的热爱，融入基层沃土。”对照习近平总书记对广大青年提出的要求，新疆麦盖提县希依提墩乡党委委员刘保星发出这样的青春感言。

“我要到祖国最需要的地方去。”2010年大学毕业后，刘保星毅然踏上西行的列车。8年的成长，让刘保星更坚信自己的选择：“对国家来说，没有边疆的稳定，就没有国家的和平建设和发展；对我个人而言，艰难困苦，玉汝于成，艰苦的环境更能锻炼和成就人。”

深植家国情怀，直面使命担当。在以习近平同志为核心的党中央指引下，越来越多的知识分子和青年学生正在把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，在广袤的土地上施展才情、挥洒青春。

从2015年开始，中国科学技术大学物理学院近代物理系二年级博士生方余强进入中科大量子通信科研团队，参与研发单光子探测器。近年来，团队研究成果不断突破，200多名青年学者倍感骄傲。

“我们这一代青年，是中国走向‘科技强国’之路的‘强国一代’。”方余强自豪地说，“我们要把自己的梦想与振兴中华的历史进程紧密相连，把自己的青春与‘两个一百年’奋斗目标紧密相连。”

“我的志向是成为一名人民教师。我常常在思考，党和国家需要什么？学生综合发展需要什么？时代和民族赋予未来青年怎样的使命？作为教师应该有怎样的担当？”北京师范大学地理科学学部2015级自然资源专业硕士研究生顾天培说，“这样的思考与实践永远不会停下，作为一名教育工作者，这就是我们为祖国和人民应该作出的贡献。”

立鸿鹄志，做奋斗者

每个青年都应该珍惜这个伟大时代，做新时代的奋斗者。——清华大学公共管理学院公共政策专业2017级博士生胡明远，深深记住了习近平总书记重要讲话中的“金句”。

胡明远和30多位中外青年在深圳开展社会实践活动，在这片改革开放的前沿热土，他们感受到了时代的脉动和梦想的召唤。

“实现民族伟大复兴的中国梦，我们生逢其时，也重任在肩，必须继承和发扬艰苦奋斗的品质，保持创新思维和精神，不断开拓向前。”胡明远说。

新时代孕育新机遇，新征程呼唤新作为。

“80后”青年汪之涵是国家“千人计划”特聘专家、深圳青铜剑科技股份有限公司董事长。从英国剑桥大学获得博士学位后，他回到广东深圳，走上了科技创业的道路。

“创业是我的梦想，为了梦想去奋斗，要有十年磨一剑的心态。”汪之涵说，“习近平总书记说，重大科技创新成果是国之重器、国之利器，必须牢牢掌握在自己手上。对我们而言，这就是奋斗的目标。”

立鸿鹄志，做奋斗者。这是当代青年必须铭记的要求，更是应当代代传承的品格。

华北电力大学经济与管理学院教师路程说：“作为教育工作者，要把教书育人和提高自我修养结合起来，以德立身、以德立学、以德施教，让社会主义建设者和接班人从我们的言传身教中更好继承‘永久奋斗’的传统。”

求真学问，练真本领

“学习就必须求真学问，求真理、悟道理、明事理，不能满足于碎片化的信息、快餐化的知识。”习近平总书记语重心长的话语，让中国人民大学马克思主义学院教授王易深有感触，“我们要积极引导广大学生在读原著、学原文、悟原理上下功夫，真正把思想政治理论课程变成吸引学生、感染学生、影响学生一生的优势主场，为学生求真学问、练真本领打下科学思想基础。”

学习习近平总书记考察北大的重要讲话精神后，中国政法大学国际法学院2015级本科生陈钢为自己立下目标：像海绵汲水一样汲取知识，在学习过程中时刻保持求知欲，并将之转化成学习的热情与前进的动力。

“法学是实践性很强的学科，联系司法实践对法学学习尤为重要。”陈钢说，在未来的学习中，自己将积极投身社会普法和法律公益援助等活动，从火热的社会实践中求真学问，练真本领。

“建设社会主义现代化强国，发展是第一要务，创新是第一动力，人才是第一资源。”习近平总书记对人才的期许，令复旦大学微电子学院教授周鹏无比振奋。今年4月，周鹏、张卫教授团队关于第三类存储技术的研究成果发表，受到国际广泛关注。

“从世界范围看，打造交叉学科群，对中国高校攀登世界科学的制高点具有长远和重要的意义。”周鹏说，我们要以习近平总书记考察北大的重要讲话精神为指引，下大力气组建交叉学科群和强有力的科技攻关团队，力争实现前瞻性基础研究、引领性原创成果的重大突破，以实际行动创造科研人生的辉煌价值。

知行合一，做实干家

2016年大学毕业后，响应习近平总书记“全面建成小康社会，一个民族都不能少”的号召，云南大学经济学院硕士研究生彭方铖来到怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江乡九年一贯制学校支教。

一年的支教生涯，让大学生们看到了山区孩子对知识的渴望，也懂得了知识分子的价值与担当。

“正如习近平总书记所说，每一项事业，不论大小，都是靠脚踏实地、一点一滴干出来的。”彭方铖说，“今后无论是学习还是工作，我们都要面向实际、深入实践、苦干实干，在广阔的天地间干出一番事业来。”

“学到的东西，不能停留在书本上，而应该落实到行动上，以知促行、以行求知。”吉林大学哲学社会学院2014级哲学专业本科生姜昊良深深赞同习近平总书记提出的“知行合一”的观点。

“社会主义是干出来的。”姜昊良说，我们要学出要义、干出成效，让更多的人真懂真信马克思主义，将习近平新时代中国特色社会主义思想的强大力量持续转化为活力动力。

在秦岭深处的平利县，西安交通大学管理学院工商管理专业博士生林舒进发挥专业特长，通过电商平台为当地滞销农产品拓宽销路。看到贫困群众因为收入增加露出喜悦的笑容，林舒进更加深刻地懂得“幸福都是奋斗出来的”。

“祖国的需要、人民的期盼就是时代的呼唤，就是我们这一代青年干事创业的舞台。”林舒进说，我们要继续传承和弘扬“胸怀大局、无私奉献、弘扬传统、艰苦创业”的西迁精神，努力成为有理想、有学问、有才干的实干家，在新时代干出一番事业！（网站首页图：晨报微信制图）