【央视快评】做有理想有本领有担当的新时代青年

在“五四”青年节来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平委托工作人员，向中国政法大学民商经济法学院1502班团员青年致以节日的问候，对同学们立志“不忘初心，用一生来践行跟党走的理想追求”予以充分肯定，勉励他们坚定信仰、砥砺品德，珍惜时光、勤奋学习，努力成长为有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人，为法治中国建设、为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献智慧和力量。

习近平总书记的深情寄语，充满关怀、饱含期望，必将激发广大青年为理想拼搏奋斗、为国家勇于奉献的决心和情怀，与时代同进步，与祖国共命运，更好地实现自身价值，在国家的崛起和民族的腾飞中争取光明美好的未来。

青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。到2020年，我国将全面建成小康社会，到本世纪中叶基本实现现代化，作为新时代的生力军，当代青年将全程参与这一伟大的历史进程，成为实现“两个一百年”奋斗目标和民族复兴的中坚力量。

功崇惟志，业广惟勤。理想坚定、信念执着才能心无旁骛、行稳致远。站在新时代的起点，当代青年既需要远大理想的指引——努力在实现中华民族伟大复兴的中国梦的生动实践中放飞青春梦想；又需要伟大思想的导航——以习近平新时代中国特色社会主义思想为指南，不断武装头脑、指导实践。广大青年要以新思想为引领，让勤奋学习成为青春远航的动力，让增长本领成为青春搏击的能量，向着远大理想奋进。

青春须早为，岂能长少年。清谈误国，实干兴邦。青年们在芳华岁月，唯有真学真练成长成才，才能不负韶华；唯有敢于担当，才能肩负历史使命，抓住时代的机遇，将理想变为现实。革命先驱李大钊曾言：“黄金时代，不在我们背后，乃在我们面前；不在过去，乃在将来。”新时代为青春的力量搭起了广阔的舞台，当代青年要敢于做先锋，让青春年华在为国家、为人民的奉献中焕发出绚丽光彩。

新时代的中国青年必将大有作为。广大青年要将习总书记的殷殷期望化为奋勇向前的动力，志存高远，脚踏实地，努力成长为有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人，在接续奋斗中书写更加辉煌灿烂的时代华章。

（央视评论员）