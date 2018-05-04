来源：新华网

新华社北京5月3日电 题：不负重托 无悔青春——回访同习近平总书记交流过的青年人

新华社记者

党的十八大以来，习近平总书记对青年工作念兹在兹，多次到高校考察调研，多次同青年代表座谈、与青年人通信。胸怀远大的格局、源于生活的体悟、平易近人的话语，总书记为青年成长成才指引方向，激励着青年为实现民族伟大复兴不懈奋斗。

2018年五四青年节来临之际，新华社记者采访了一些曾经同习近平总书记交流过的青年人。听他们讲述自己的青春故事，看他们如何在时代的大潮中争当奉献者、开拓者、奋斗者。

“我国青年一代必将大有可为，也必将大有作为”

——青春最好的开端，莫过于能将个人理想信念建立在国家和民族发展大势的轨道上。让青春之光，照亮前行方向，有什么样的青年，就将成就一个怎样的青春中国。

勤学、修德、明辨、笃实，习近平总书记送给青年的八字箴言，是青春永恒的关键词。

2014年5月，习近平总书记到北大考察，大一新生邹瑞阳作为学生代表参加了座谈。“让我印象最深的就是那句‘人生的扣子从一开始就要扣好’，朴素又生动。”

“总书记提出要勤学、修德、明辨、笃实，这些话醍醐灌顶。”四年前的场景历历在目，邹瑞阳说，这八个字，自己用四年大学时间去领悟和践行。

如今，邹瑞阳已成为北大政府管理学院一名硕士研究生。5月2日，他有幸再次参加了习近平总书记同北京大学师生的座谈。“总书记讲到爱国、励志、求真、力行，这让我强烈感受到，国家的事、民族的事，就是我们青年的事。”邹瑞阳说。

每次同青年代表交流，总书记就像大朋友一样，同大家分享自己年轻时的故事，用自己的亲身经历去勉励青年不枉费青春年华。

2013年五四青年节，习近平总书记同各界优秀青年代表说青春、论志向、谈梦想，激励青年练就过硬本领——

“我到农村插队后，给自己定了一个座右铭，先从修身开始。一物不知，深以为耻，便求知若渴。上山放羊，我揣着书，把羊拴到山坡上，就开始看书。锄地到田头，开始休息一会儿时，我就拿出新华字典记一个字的多种含义，一点一滴积累。我并不觉得农村７年时光被荒废了，很多知识的基础是那时候打下来的。现在条件这么好，大家更要把学习、把自身的本领搞好。”

让学习成为一种生活方式、一种精神追求，梦想的树立从学习开始，事业的成就靠本领创造。

中国政法大学学生蔡仁杰曾是该校“刑事法律诊所”的一员，通过平日为来自全国各地的百姓提供法律咨询服务，他更加了解了社会对专业法律工作者的需求，也从生活中理解了法治中国建设的意义。

蔡仁杰记得，去年此时习近平总书记来到中国政法大学考察，他强调，广大青年抓学习，既要惜时如金、孜孜不倦，下一番心无旁骛、静谧自怡的功夫，又要突出主干、择其精要，努力做到又博又专、愈博愈专。

“一年来，自己边学习边参与社会实践，对总书记的话有了更深的理解。”蔡仁杰说，自己要继续把学习、观察、实践同思考结合起来，按照总书记要求的，不懂就学、不会就练，努力成为一名对社会有贡献的法律人。

“实现‘两个一百年’奋斗目标，我们这代人将全程参与其中。建功立业的舞台空前广阔，这样好的历史际遇更需要我们奋发有为。”邹瑞阳说。

“保持对新事物的敏锐，保持始终如一的思辨精神、创新思维，把握历史和时代的发展方向，我们这代人大有作为。”蔡仁杰说。

“让青春之花绽放在祖国最需要的地方，在实现中国梦的伟大实践中书写别样精彩的人生”

——青春最大的幸运，莫过于能让个人成长与国家进步交相辉映。以青春之我，奉献一方热土，有什么样的青年，就将成就一个怎样的青春中国。

18年前，从保定出发途经河北、河南、陕西、甘肃、新疆五省区，行程一千二百公里，历经56个小时火车和一天的汽车跋涉，李桂芝和她的同学们第一次来到新疆维吾尔自治区库尔勒且末县。

且末县地处塔克拉玛干沙漠边缘，恶劣的自然环境、生疏的语言环境、难以适应的生活也曾让李桂芝打过退堂鼓。

然而，她并未忘记自己奔赴西部的初衷：“听说这里急缺教师，我想，到祖国最需要的地方去，就是我们的一种爱国和担当。”

这一去，远离故土和亲人，他们像红柳一般扎根边疆。

2014年春，亲历西部大发展的李桂芝和几位校友商量，把十几年在西部的所见所闻写成一封信汇报给习近平总书记。让他们惊喜的是，当年五四青年节前夕，收到了总书记的回信。

习近平在信中说，“我在西部地区生活过，深知那里的孩子渴求知识，那里的发展需要人才。”“同人民一道拼搏、同祖国一道前进，服务人民、奉献祖国，是当代中国青年的正确方向。”

李桂芝记得，当读到信中“好儿女志在四方，有志者奋斗无悔”这一句时，眼泪止不住地流下来，“总书记真正懂得我们的所思所想。”

殷殷叮嘱，刻骨铭心。李桂芝说，在这里我们有强烈的被需要感，为了且末的孩子，会坚守下去。

只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生。

千千万万青年同祖国一起成长，到祖国最需要的地方去，是热血沸腾的激情，更是激情归于平淡后的责任和坚守。

与李桂芝一同援疆从教的辛忠起说：“我们选择了平凡，但没有平庸。每一个走出沙漠的孩子，都是明天的希望。”

尺素之间，言简意深。文字的力量，影响了一批又一批青年。

“总书记给青奥会志愿者的回信中说，无论是在台前还是幕后，无论是迎来送往还是默默值守，都可以在这场青春盛会中展现自己的风采。”曾经的南京青奥会志愿者张璐说，受到这份启迪，她在2015年本科毕业时，选择了加入研究生支教团，来到四川省乐山市峨边彝族自治县六丰村小学，成为37名四年级孩子的数学老师。

那里是彝村深处，山峦重叠、沟壑纵横，鲜有人关注。

“总书记在回信中嘱托我们要弘扬奥林匹克精神和志愿服务精神，热情参与、真情奉献。”张璐说，她选择把“热情”“奉献”带到了大山里。

张璐成了孩子们喜爱的“小璐老师”，她带着自己的乌克丽丽，有空会给孩子们弹唱《小星星》。

第一次家访跟着孩子们走了两个小时山路，张璐见到了真正的“家徒四壁”，“没件像样的家具，孩子父亲去邻居家借凳子给我坐”。

她开始发动各方社会资源：为孩子们募集冬衣，一场“暖冬行动”募集了300套羽绒服、100顶帽子、50件羽绒背心等保暖衣物；为了圆孩子们“拥有一本课外书”的愿望，她联系南京理工大学为小学设立了“二月兰”图书角，给每个班级配上新书架，1000本书籍为孩子们打开通向山外的大门。

支教一年后回校读书，张璐还会常常翻看手机里与孩子们在一起的照片。她说：“我现在更加深刻理解总书记的话，无论是在聚光灯下还是在不被注意到的地方，能够做一些贡献，自己都是闪光的。”

“中华民族伟大复兴终将在广大青年的接力奋斗中变为现实”

——青春最大的荣光，莫过于能让个人价值的实现与新时代主题同心同向。以青春之名，扛起时代重任，有什么样的青年，就将成就一个怎样的青春中国。

习近平总书记指出，青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望，实现我们的发展目标就有源源不断的强大力量。

专项攻关实验室里的科研达人，毅然回国创业的海归人才，大街小巷奔走的快递小哥，电光火花间挥汗如雨的技术能手……不同领域中昂首奋斗的青春身影，正是推动社会进步的力量之源。

奋斗，是青春应有的姿态。

以青春之名，米吉格铭记着草原深处的绿色发展梦。

五月的呼伦贝尔大草原，生机勃勃。内蒙古自治区新巴尔虎右旗克尔伦苏木芒来嘎查党支部书记米吉格熟练地打开羊圈，跨上摩托车把羊群赶了出去。

他记得，2013年5月4日习近平总书记在北京同各界优秀青年代表座谈时，关切地向他询问，草场是否能实现轮休，并叮嘱他既要保护好大草原，又要带领牧民们致富，“这是很光荣的职责”。

从北京回来后，米吉格更忙了。他几乎拒绝了所有报告会的邀请，却积极参加创业技能培训，说服嘎查青年一起创业组建家庭牧场。从整合草场到成立养羊专业合作社，米吉格带领大家提高了生产效率，提升了羔羊质量，既提高了收入，还通过轮牧缓解了草原生态压力。

以青春之名，罗凌飞专注于破解人体器官快速再生修复的难题。

西南大学生命科学学院教授罗凌飞的实验室，像极了奇妙水族馆。4800个鱼缸里，10万条手指大小的斑马鱼游来游去——这种热带鱼类，正是罗凌飞研究消化器官和脑血管发育再生的主要模式动物。

2006年，罗凌飞从德国马普生物物理化学研究所回到西南大学。每天，他和一支平均年龄不到30岁的研究团队12个小时以上时间都待在实验室。

“斑马鱼与人体基因相似度高达87%，它的器官再生时间很短，肝脏再生只需要两三天，我的研究方向就是争取通过它来破解人体器官快速再生修复的难题。”罗凌飞说。

两年前，罗凌飞作为留学归国青年代表，在安徽合肥参加了习近平总书记同知识分子、劳动模范、青年代表的座谈。“当时总书记对我们说，广大知识分子要增强创新意识，敢于走前人没有走过的路，敢于抢占国内国际创新制高点。”

罗凌飞颇为振奋地说，这不仅是对我一个人的鞭策与激励，当前我们做科研就是要既甘于“十年磨一剑”开展战略性创新攻关，又要对接现实需求，及时开展应急性创新攻关，为国家和人类贡献所学。

以青春之名，裴先峰在飞舞的焊花中实现了“大工匠”梦。

曾经，贫困阻断了“90后”电焊技师裴先峰通往大学校园的路，却为他敞开了一扇技能成才的大门。技校毕业后，他进入中石油第一建设有限公司素有金牌之称的313管焊队。

一双手，铁锤砸肿了又消下去，血泡磨破了再长好，鹅毛大雪中为了克服恐高心理，他背着焊接工具爬上爬下练习……2011年11月，第41届世界技能大赛上，裴先峰凭借精湛技艺夺得焊接项目银牌。

2013年五四青年节同习近平总书记座谈的场景，在裴先峰的脑海里时时浮现。“那天我第一个向总书记汇报。他勉励我们，中华民族伟大复兴终将在广大青年的接力奋斗中变为现实。”

“只有练就国家建设需要的过硬本领，才能为中华民族伟大复兴尽一点微薄力量，才能成就自己的美好人生。”裴先峰说。

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