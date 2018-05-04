上海：给90后讲讲马克思

来源：人民网-上海频道

19天播放19条音频党课 80后教师解读“最熟悉的陌生人”

轩召强 王文娟

“我总是听到他、见到他，却没那么了解他；有人诋毁他、尊敬他，不可能不知道他——卡尔·马克思，他目光如炬穿透历史，他思想斗争点亮世界。现在，给90后讲讲马克思……”

从4月17日以来，这段以轻松活泼“RAP神曲”开篇的音频党课“给90后讲讲马克思”，成为了众多年轻听众口口相传的“网红党课”。而党课的主讲人，就是来自中共上海市委党校的8位80后青年教师，新颖的视角、活泼的语言，让马克思这位“最熟悉的陌生人”迅速在朋友圈“圈粉”无数。

“80后高学历教师团队，遵循新媒体和互联网传播特点，用90后话语体系，讲述19个马克思生平故事，妙句频出、‘冷知识’不断，很不一样！”打造这档“网红党课”的幕后团队，正是中共上海市委党校、上海市党建服务中心、人民网上海频道、SMG东方广播中心、阿基米德FM五家单位。这也是继推出“19大精神19人讲”音频党课后，五家单位再次联手，为听众奉献上全新打造的系列党课。

形式新颖、内容生动的音频党课，迅速走红，在上海乃至全国广大党员干部中掀起收听热潮，收效显著：通过22家广播电台全国联动，无线电波传进千家万户，总收听量达2.7亿人次，引发“追剧”效应；人民网上海频道精心策划“给90后讲讲马克思”专题，引发众多媒体关注。此外，依托党课内容，衍生出版物《马克思的20个瞬间》，两周时间便火热出炉，成为电商平台的“抢手货”。

党课主持人秦畅在录制完一期节目后兴奋异常：“今年是马克思诞辰200周年，我们五家单位共同创设这个系列党课，由‘80后’青年教师团队来主讲，不仅仅定位给‘90后’，更希望能够给所有青年人带来一个有血有肉、甚至让你有点惊诧的马克思形象。”

在中共一大会址与马克思展开特殊对话

4月16日晚8时，中共一大会址——上海兴业路石库门的小楼里再次亮起了灯，一群青年们聚在一起，举办了一场对话“最熟悉的陌生人”——马克思的特殊沙龙。

党课活动主持人秦畅现场采访90后党员听众 王海滨 摄

在这场对话沙龙上， 8位80后青年教师是绝对的主角。当晚，他们以“给90后讲讲马克思”系列主创人员的身份，与来自上海多家单位党支部的“90后”们，展开一场面对面交流，为次日正式推出的系列音频党课造势“吸粉”。

“说到马克思，你会联想什么？”当主持人秦畅在直播现场抛出这个命题时，“90后”们争先恐后的回答。

“说到马克思，我就想到恩格斯，想到《共产党宣言》，想到发表时他们还不满30周岁，真是年轻有为。”

“说到马克思，就想到高中时老师教我们如何记马克思的生日，‘一巴掌一巴掌打的资本主义呜呜哭’，这就记住了1818年5月5日，我现在是个高中老师，我也这样教我的学生。”

……

现场，关于马克思的联想层出不穷：有人觉得马克思是个“潮男”，有人认为马克思的警句名言激励着自己奋斗前行，还有人觉得马克思是“最熟悉的陌生人”。

“是的，最熟悉的陌生人。说熟悉，从我们初中开始，马克思这个名字一直在我们身边出现；说陌生，有多少人真正的去理解他的理论？”主持人秦畅抛出的问题，让现场内外的听众陷入短暂的沉寂和思考。

首场线下沙龙吸引来众多“90后”党员听众 王海滨 摄

“马克思，不是教科书上的一个符号，他也是有血有肉的人、是充满故事的男同学。”短短一个小时的见面会，让专程赶来聆听这堂特殊党课的不少年轻人受益颇丰。他们说，听了讲解，才感受到了一个真实的马克思，才知道马克思并不遥远，就在自己身边，与今天的生活密切相关。

80后教师团队解读“最熟悉的陌生人”

音频党课从马克思1818年在德国西南部小镇呱呱坠地到1883年在伦敦寓所与世长辞，通过贯穿马克思一生的19个小故事，帮助现在的年轻人更好地了解马克思这位伟人的人生历程，以及他的重要思想成果对于现当代中国的意义。

“除了马克思的人生故事和他的思想，我们还想传递一种正能量，那就是马克思异常坚定的信仰。我们为了‘去符号化’，选取了马克思一生中很多特别的、重要的，甚至有趣的故事分享给大家，目的就是还原一个真实的马克思。马克思的一生是波澜起伏的，有很多精彩的难忘的瞬间，我们希望能通过这次节目传递给大家。” 中共上海市委党校马克思主义学院讲师章新若作为第一讲的主讲人，率先拉开活动序幕。

“给90后讲讲马克思”主讲团队 中共上海市委党校供图

“什么？马克思也曾经是‘问题少年’？也有初入职场的苦恼？花季雨季的马克思在做什么……原来，如今很多90后们面临的生活小烦恼，早在一百多年前的马克思也经历过。”

“事实上，青年时期的马克思求职之路甚为坎坷。成为媒体人后，马克思遇到了专业与职业不对口的问题，大学里学习的法律和哲学解释不了现实世界的问题。马克思没有放弃。他开始进行社会大调研，为贫苦的穷人辩护；但他没有停留在社会实践中，而是又回到理论层面，写下了《1844年经济学哲学手稿》。” 中共上海市委党校哲学教研部教授王强深入浅出的讲解，让大家明白了马克思是如何完成思想的成熟和转变的。

“1883年3月14日2时三刻，马克思这位伟大的思想家停止了思想。他永远地睡着了。” 中共上海市委党校哲学教研部讲师肖鹏讲述道：“马克思一生批判资本主义，遭到很多资本家的仇恨、诋毁和怨恨，但他教会人们如何用马克思的语言去构建理想生活的美好愿景。”

连日来，收听“给90后讲讲马克思”音频党课成为上海电子信息职业技术学院师生党员们的“必修课”。该校年轻教师党员康鸿轩坦言：“音频开场以符合90后喜好的RAP与我们产生共鸣，使我很想进一步了解马克思，主持人更是积极与听众互动引发了大家的讨论，人物、形象、民族、金融危机等等，节目中一位听众说‘马克思是我们最熟悉的陌生人’给我留下深刻的印象，这个回答使我不由自主地反思：我们对于马克思的了解到底有多少？这更让我对于后面的课程尤其期待。”

90后接受度如何？答案是肯定的。宁夏一所中学的校刊就向人民网上海频道发来了邀约：“您好！我是宁夏某中学校刊编辑。我们想转发《给90后讲讲马克思》，希望能获得授权……”“我是甘肃某大学……希望能获得授权……” 活动尚在举行，人民网上海频道收到了多家学校的转发申请，活动在高校朋友圈开始了自主“圈粉”。

衍生图书《马克思的20个瞬间》妙句满篇

在“给90后讲讲马克思”成为“网红党课”的同时，为更好满足广大青年党员的学习需要，配套推动音频党课的深入发展，上海人民出版社于4月27日正式出版发行了《马克思的20个瞬间》一书，通过增加“小贴士”“哲人说”“提问角”“观天下”四个板块，将知识背景、名家哲言、聚焦问题、当代发展写入书稿，丰富内容。更加吸引人的是，书中采用了大量贴近当代年轻人的话语、一些“妙语”让人眼前一亮。

“马克思从小就显露出了对哲学的懵懂兴趣，他追问母亲‘抽象’和‘具象’是什么意思，最后他在日记本里写下了这么一段话：今天早上起来，看见妈妈在做饭，我打开具体的窗户，吸了一口抽象的空气。”

“还记得17岁时候的你在做什么吗？作为高中生，当时的你是豪情万丈、慷慨激昂，立志干出一番大事业；还是默默无闻、埋头苦读，安于做一个佛系少年……17岁时的马克思，还没有留出后来大家非常熟悉的那一脸大胡须，他还只是特利尔中学里的一枚‘小鲜肉’。”

“25岁的马克思，在没有微信，也无法facetime的年代里，用了最简单也是最真诚的方式——写信，打动了他命中注定的那个人——燕妮。”

……

《马克思的20个瞬间》刚一出版，立刻就“火了”。第一批样书一上架就被抢购一空，连加印中的也已被电商预定，中共上海市委党校将该书作为学校中青班教辅材料，不少中学、高校老师也纷纷打来电话咨询订购，要将该书作为思政课的辅导材料。

作为该书的统稿人和作者之一，肖鹏表示，“我们曾想过用‘很土’的方式来纪念马克思诞辰200周年，但《马克思的20个瞬间》让我们有机会呈现出一个立体的马克思，而音频党课等新媒体传播方式，又让我们的想法从‘很土’变成了‘很火’，一点都不会‘水’。我们要把握当下的有利条件，通过青年一代的话语和力量，使马克思主义绽放出更加灿烂的真理光芒。”

“给90后讲讲马克思”主题出版物座谈会现场 沈骁驰 摄

“给90后讲讲马克思”音频党课和《马克思的20个瞬间》图书，给了正在中共上海市委党校学习的中青班学员们很大的震撼。有学员表示，兴趣是最好的老师，而书和党课新潮有趣，能引发共鸣，让人看到饱满的马克思本人和马克思主义。更有学员提炼了三句话的感悟：适应的就是最好的；用哲学的思维来讲授马克思；兴趣是最好的学习动力。而这本书和音频党课无疑都做到了。

上海市党建服务中心相关负责人表示，经过近两年的不断创新实践，先后举办的“十九大精神十九人讲”“给90后讲讲马克思”等活动，打响了“上海音频党课”的品牌。在未来，各方将进一步加强合作、坚持需求导向，打造出更多更好的党课材料，为更广大的党员教育提供更多服务。

“不创新，毋宁死。”中共上海市委党校副校长曾峻教授的话语斩钉截铁，“党校不应是僵化、封闭的堡垒。无论是教学内容、形式，还是老师的表现方法，都一定要赶上时代，争创一流、争做第一、引领时代，好的idea很重要。”

曾峻同时强调，“通过改变马克思的固有形象，让大家走进马克思的思想，从中找到人生信仰的坐标，汲取精神的力量。正是有这种使命感，才让我们花大力气去做这件事。但更重要的，是要推动马克思主义大众化，要做到有效传播，即形成特色、走向大众，和时代紧密联系在一起。”

目前，活动还在持续进行。除了拉开“给90后讲讲马克思”音频党课大幕的主创人员见面会，5月5日晚上8点，主办方还将在复旦大学举办一场线下沙龙。多位研究马克思主义的资深专家、学者，将与现场听众共同探讨马克思思想对中国的深远影响。届时，人民网上海频道将重点推荐，阿基米德《学习同心圆》与《海上畅谈》社区将进行直播。

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