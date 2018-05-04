来源：央视新闻客户端

2017年4月，中共中央、国务院印发了《中长期青年发展规划（2016-2025年）》，规划中所指的青年，年龄范围是14-35周岁。

14岁到35岁的习近平（1967年到1988年）在做什么？这段时间，他主要是在陕北梁家河（1969-1975）、清华大学（1975-1979）、国务院办公厅中央军委办公厅（1979-1982）、河北正定（1982-1985）以及福建厦门（1985-1988）工作。根据公开报道，我们整理出了青年习近平学习工作生活中的二三事。

陕北梁家河：努力干活 勤奋读书

习近平总书记曾对青年说，人生的扣子从一开始就要扣好。这就像穿衣服扣扣子一样，如果第一粒扣子扣错了，剩余的扣子都会扣错。2015年2月13日，习近平回梁家河探望乡亲，他深情讲道：“我人生第一步所学到的都是在梁家河获得。不要小看梁家河，这是有大学问的地方。”

1969年1月，习近平插队落户到陕西省延川县一个名叫梁家河的小山村。在梁家河，青少年时期的习近平和黄土高原的群众一起战天斗地，搞生产，改旱厕、建沼气，利用有限的条件开发新能源，改善人居环境。

​习近平后来在接受采访时回忆道：在陕北插队的七年，给我留下的东西几乎带有一种很神秘也很神圣的感觉，我们在后来每有一种挑战，一种考验，或者要去做一个新的工作的时候，我们脑海里翻腾的都是陕北高原上耕牛的父老兄弟的信天游。下雨刮风我是在窑洞里跟他们铡草，晚上跟着看牲口，然后跟他们去放羊，什么活都干。

除了工作之外，习近平插队时的一大乐趣是看书，他本人也带了一箱子书到梁家河。2015年10月21日，习近平在访问伦敦金融城时说，“那个年代，我想方设法寻找莎士比亚的作品，读了《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《第十二夜》、《罗密欧与朱丽叶》、《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克白》等剧本。莎士比亚笔下跌宕起伏的情节、栩栩如生的人物、如泣如诉的情感，都深深吸引着我。年轻的我，在当年陕北贫瘠的黄土地上，不断思考着‘生存还是毁灭’的问题，最后我立下为祖国、为人民奉献自己的信念。”

△习近平在北京大学考察

今年5月2日，习近平总书记在北京大学考察时，与青年学生分享了他的读书心得：“我喜欢文学、历史，为了用好一个成语，经常翻阅很多词典，一物不知深以为耻。插队时，身边学生有些家学渊源，大家常在一起谈论。有些人在谈论具体问题时引用典故和案例，可以做到信手拈来。这使我认识到，学术、知识不能只是在嘴上，要联系实际，做到知行合一、格物致知、学以致用。所以，我后来看书很注意联系实际。那时候，我读了一些马列著作。15岁的我已经有了独立思考能力，在读书过程中通过不断重新审视，达到否定之否定、温故而知新，慢慢觉得马克思主义确实是真理，中国共产党领导确实是人民的选择、历史的选择，我们走的社会主义道路确实是一条必由之路。这种通过自己思考、认识得出的结论，就会坚定不移。”

清华大学：圆了读书梦

△送习近平上大学时，梁家河村民和习近平的合影（前排中为习近平）

1975年，习近平考上清华大学。在离开梁家河到清华读书时，走的那天，全村人没上山，排成几行送他，送出了村口，还在送，送了一程又一程，送了十几里路，到了一个叫木瓜山的村里，大伙还要送，习近平哭了，他说：“我不想走了。”不过，能到清华读书也圆了他的读书梦。

后来，习近平在接受采访时说：“那时候报大学，清华有两个名额在延安地区，一个分给延川县。我三个志愿都填了清华大学。当时我父亲刚刚解除监护，下放到洛阳耐火材料厂，耐火材料厂开了个‘土证明’：‘习仲勋同志属人民内部矛盾，不影响子女升学就业。’于是，我踏进了清华园。上山下乡中对学习的渴望，使我与清华大学结下了读书缘，在清华大学化工系基本有机合成专业度过了本科时光。”

△1977年，大学时代的习近平（右）

△1979年寒假，习近平到广东和父亲一起

国务院办公厅中央军委办公厅：工作强度高

1979年春天，26岁的清华大学毕业生习近平接到了国务院办公厅的任命：给时任国务院副总理耿飚当秘书。这是习近平真正意义上的第一份工作。就在他报到前后，耿飚调任中央军委秘书长，习近平也随之转入中央军委工作。根据习近平当时的大学本科学历，他被定为副连级，每月工资52元。这就是习近平军旅生涯的起点。

△习近平和耿飚（坐者）一家合影（习近平在福建工作期间拍摄）

作为中央军委秘书长，耿飚负责中央军委的日常工作，习近平这个机要秘书肩上的担子不轻，曾为了工作记下几百个电话号码。耿飚还要处理很多地方和外事工作，公务繁杂。习近平跟在耿飚身边，一直保持着高强度的工作状态，用现在的说法就是“五加二，白加黑”。

工作之余，耿飚和习近平还有一个共同的爱好——下围棋。耿飚让自己身边的工作人员多少学些围棋，在他看来，围棋能训练大局观。而习近平和著名围棋选手聂卫平是发小好友，早就会下围棋，耿飚常让他陪自己下下棋。

河北正定：经常熬夜，一个月大病一场

1982年4月，习近平背着简单的行李，来到河北正定县委大院，先后担任县委副书记和县委书记。当他从吉普车上跳下来时，身上还穿着一件褪色的军装。在正定工作，习近平严于律己，切实改进工作作风，密切联系群众，骑自行车下乡，在大食堂吃饭，办公室的门始终对群众开放。习近平主持制定改进领导作风的“六项规定”，内容包括反对官衙作风，注重工作实效；以身作则，不搞不正之风；加强学习，不断提高领导水平等等。

△1983年10月，时任正定县委书记习近平在县城大街上临时摆桌子，听取群众意见

在正定工作，习近平真的很拼，能吃苦。当时的正定县境内，只有三条柏油路。下乡经常要走土路，晴天一身土，雨天两脚泥，习近平行走其间，丝毫不以为苦。2015年1月12日，习近平在人民大会堂跟206名中央党校第一期县委书记研修班学员座谈。他回忆起自己担任县委书记的往事，“当县委书记时年轻想办好事，老熬夜，经常是通宵达旦地干，因而差不多一个月得大病一场”。后来他感觉到这样不行，这么干也长不了，就摆顺心态。“内在有激情，但是还要从容不迫。”

△1983年12月6日，时任正定县委书记习近平在正定县第七届人民代表大会上讲话

回忆习近平在正定工作的岁月，很多老干部的脑海中会浮现出这样的形象：长年身着一身旧军装，脚穿一双军布鞋，下乡调研时斜背一个绿挎包，说话不紧不慢，透着亲切。

福建厦门：牵头编写厦门经济社会发展战略

1985年至1988年，习近平担任厦门市委常委、副市长。来的那一天，正好是他32岁生日。习近平曾分管农业农村工作。他提出，分管农业，首先就是要上高山，下海岛。除了勤于工作、勤于调研之外，习近平在厦门工作期间还表现出了敢于创新、争做第一的精神，同时他牵头研究制订的《1985-2000年厦门经济社会发展战略》也表现出他对大势的把握能力和远见卓识。

△1985年，习近平从河北正定县调往福建厦门工作，这是时任厦门副市长的习近平到国外考察

1985年6月，国务院批准厦门特区扩大到厦门全岛和鼓浪屿，并逐步实行自由港的某些政策。随后，厦门市委确定，由时任厦门市副市长习近平牵头，研究制订《1985-2000年厦门经济社会发展战略》。这是全国经济特区中最早编制的一部经济社会发展战略规划。这个发展战略，对厦门经济特区制订长远规划、近期实施策略，具有指导意义。同时也为其他地区制订区域性发展战略，提供了有益的经验。谋于前才可不惑于后。

青年习近平，做事很努力，读书很认真。这才是奋斗的青春。

习近平青年说

一、青年定位

——2016年12月7日，在全国高校思想政治工作会议上的讲话 青年兴则国家兴，青年强则国家强。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。——2017年10月18日，十九大报告每一代青年都有自己的际遇。现在高校学生大多是“95后”，再过两年，新世纪出生的青少年也将走进高校校园。他们朝气蓬勃、好学上进、视野宽广、开放自信，是可爱、可信、可为的一代。对当代高校学生，党和人民充分信任、寄予厚望。 广大青年要成为实现中华民族伟大复兴的生力军，肩负起国家和民族的希望。 ——2018年5月2日，在北京大学考察时的讲话

二、理想信念

历史和现实都告诉我们，青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望，实现我们的发展目标就有源源不断的强大力量。 ——2013年5月4日，在同各界优秀青年代表座谈时的讲话 广大青年一定要坚定理想信念。“功崇惟志，业广惟勤。”理想指引人生方向，信念决定事业成败。没有理想信念，就会导致精神上“缺钙”。中国梦是全国各族人民的共同理想，也是青年一代应该牢固树立的远大理想。中国特色社会主义是我们党带领人民历经千辛万苦找到的实现中国梦的正确道路，也是广大青年应该牢固确立的人生信念。 ——2013年5月4日，在同各界优秀青年代表座谈时的讲话 青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向，而青年又处在价值观形成和确立的时期，抓好这一时期的价值观养成十分重要。这就像穿衣服扣扣子一样，如果第一粒扣子扣错了，剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好。 ——2014年5月4日，在北京大学师生座谈会上的讲话

三、拼搏奋斗

——2014年5月4日，在北京大学师生座谈会上的讲话 人的一生只有一次青春。现在，青春是用来奋斗的；将来，青春是用来回忆的。——2013年5月4日，在同各界优秀青年代表座谈时的讲话青年有着大好机遇，关键是要迈稳步子、夯实根基、久久为功。心浮气躁，朝三暮四，学一门丢一门，干一行弃一行，无论为学还是创业，都是最忌讳的。 青年处于人生积累阶段，需要像海绵汲水一样汲取知识。广大青年抓学习，既要惜时如金、孜孜不倦，下一番心无旁骛、静谧自怡的功夫，又要突出主干、择其精要，努力做到又博又专、愈博愈专。特别是要克服浮躁之气，静下来多读经典，多知其所以然。 ——2017年5月3日，在中国政法大学考察时的讲话 广大青年应该在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。 ——2018年5月2日，在北京大学考察时的讲话

四、国际交流