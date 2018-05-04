办好中国特色世界一流大学，习近平提出这样干

来源：新华网

新华网记者张敏彦

【 学习进行时 】五四青年节和北京大学建校120周年校庆日即将来临之际，习近平总书记来到北京大学考察，同师生座谈并发表重要讲话，对如何办好中国特色世界一流大学作了深刻论述，对广大青年提出殷切期望。新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出文章，为您解读。

五四青年节和北京大学建校120周年校庆日即将来临之际，习近平总书记来到北京大学考察，这是4年来他第二次考察北大。2014年5月4日考察北大时，他深情勉励学子们努力践行社会主义核心价值观。时隔4年，总书记再次来北大，热情洋溢地与师生们交流，并且发表了重要讲话。这次总书记都讲了什么？对师生们都提了什么要求？

办世界一流大学，要抓根本任务

党的十九大提出，要“加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展”。新时代，什么是办世界一流大学的根本任务？在北京大学师生座谈会上，习近平作出了明确的回答，那就是“培养社会主义建设者和接班人”。

他说，近代以来我国历史告诉我们，只有社会主义才能救中国，只有中国特色社会主义才能发展中国，才能实现中华民族伟大复兴。坚持好、发展好中国特色社会主义，把我国建设成为社会主义现代化强国，是一项长期任务，需要一代又一代人接续奋斗。

在3月举行的十三届全国人大第一次会议上，习近平就指出：“中国人民的特质、禀赋不仅铸就了绵延几千年发展至今的中华文明，而且深刻影响着当代中国发展进步，深刻影响着当代中国人的精神世界。”习近平强调中国人民具有“伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神”。在北大师生座谈会上，习近平再次提出这四个“伟大精神”，他说，这种伟大精神是一代一代中华儿女创造和积淀出来的，也需要一代一代传承下去。

传承伟大精神，必须靠教育。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。高等教育是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。习近平强调，今天，党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。

高校只有抓住培养社会主义建设者和接班人这个根本任务才能办好，才能办出中国特色世界一流大学。

办世界一流大学，要抓好三项基础

如何办中国特色世界一流大学？习近平强调，要抓好三项基础性工作，即坚持办学正确政治方向、建设高素质教师队伍、形成高水平人才培养体系。

——坚持办学正确政治方向

“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”古今中外，每个国家都是按照自己的政治要求来培养人的。马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，也是我国大学最鲜亮的底色。习近平对此提出3个“要”：要抓好马克思主义理论教育；要坚持不懈培育和弘扬社会主义核心价值观；要把中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信转化为办好中国特色世界一流大学的自信。

——建设高素质教师队伍

“师者，人之模范也。”人才培养，关键在教师。教师队伍素质直接决定着大学办学能力和水平。如何做一名好老师？习近平再次强调了他2014年教师节时提出的4点要求，即：要有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心。

——形成高水平人才培养体系

要形成高水平人才培养体系。学生在大学里学什么、能学到什么、学得怎么样，同大学人才培养体系密切相关。人才培养体系怎样建设？

习近平指出：“人才培养体系必须立足于培养什么人、怎样培养人这个根本问题来建设，可以借鉴国外有益做法，但必须扎根中国大地办大学。”他强调，人才培养体系涉及学科体系、教学体系、教材体系、管理体系等，而贯通其中的是思想政治工作体系。

习近平强调，要坚持党对高校的领导，坚持社会主义办学方向，把我们的特色和优势有效转化为培养社会主义建设者和接班人的能力。

办世界一流大学，要鼓励青年“接力奋斗”

在4年前习近平考察北京大学时举行的师生座谈会上，习近平曾指出：“现在在高校学习的大学生都是20岁左右，到2020年全面建成小康社会时，很多人还不到30岁；到本世纪中叶基本实现现代化时，很多人还不到60岁。”

这就意味着，广大青年不但是现在的主力军，也是未来的主力军。同向同心，当代青年与最鲜明的时代主题不期而遇。

可谓生逢其时，也重任在肩。对当代青年来说，这是最大的人生际遇，也是最大的人生考验。

如何才能做合格的社会主义建设者和接班人？

习近平在此次座谈会上对广大青年提出了四点希望：一是要爱国，忠于祖国，忠于人民。二是要励志，立鸿鹄志，做奋斗者。三是要求真，求真学问，练真本领。四是要力行，知行合一，做实干家。

这四点希望与4年前习近平考察北大时提出的“具有执着的信念、优良的品德、丰富的知识、过硬的本领”这四点要求一脉相承。

1981年，北大学子在燕园一起喊出“团结起来，振兴中华”的响亮口号。习近平说，今天我们仍然要叫响这个口号，万众一心为实现中国梦而奋斗。

“中国梦是历史的、现实的，也是未来的；是我们这一代的，更是青年一代的。中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。”广大青年既是追梦者，也是圆梦人。“追梦需要激情和理想，圆梦需要奋斗和奉献”，习近平语重心长，“我衷心希望每一个青年都成为社会主义建设者和接班人，不辱时代使命，不负人民期望。”