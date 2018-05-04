把最美的青春答卷献给人民——写在2018年五四青年节之际

2018年5月2日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到北京大学考察。这是习近平同道路两旁师生亲切握手。新华社记者王晔 摄

又是一年五四青年节。

这是一个草木葱茏、春意盎然的五月。

在五四青年节前夕，习近平总书记到北京大学考察，并向全国各族青年、向全国青年工作者致以节日的问候。习近平总书记殷切寄语：广大青年要成为实现中华民族伟大复兴的生力军，肩负起国家和民族的希望。

时间之河川流不息，每一代青年都有自己的际遇和机缘，都要在自己所处的时代条件下谋划人生、创造历史。

翻开第22届中国青年五四奖章的材料，我们能够更加直接深刻地明白：青春是用来奋斗的，奋斗本身就是一种幸福，只有奋斗的人生才称得上幸福的人生。

高中学历的刘仔才，走过13年艰辛历程，从一名焊接学徒成为全国技术能手，培养了超200名的合格焊工，他用朵朵焊花编织着平凡岗位上的彩虹之路；安徽砀山县农民李娟，全身除脖子以上，其他部位都处于有知觉而无力量的状态，她身残志坚、自学做微商，在微信上卖出几万公斤水果，并带动其他人走自立脱贫道路；“90后”武大靖，在平昌冬奥会短道速滑决赛中，勇夺金牌并打破世界纪录，成为我国首位获短道速滑冬奥会金牌的男运动员。

还有，队员平均年龄27.8岁的北京市公安局反恐怖和特警总队蓝剑突击队、中国第五支赴利比里亚维和警察防暴队，以及现任电子科技大学材料与能源学院副院长的“90后”刘明侦，第一位在世界大赛中赢得男子短跑奖牌的运动员苏炳添，扎根边疆的大学生志愿服务西部计划志愿者邵书琴等等。

他们是新时代奋斗者的代表，他们的奋斗一定是幸福的。奋斗者是精神最为富足的人，也是最懂得幸福、最享受幸福的人。正如马克思所讲：“历史承认那些为共同目标劳动因而自己变得高尚的人是伟大人物，经验赞美那些为大多数人带来幸福的人是最幸福的人”。

青年朋友，此时不禁想要问一问你、问一问我们：这是怎样的一个新时代？一个风起云涌的新时代，亦或一个青春峥嵘的新时代。在这个新时代里，我们在忙些什么？又在追寻着什么？

有的青年朋友可能会说，有时候会突然间感到很迷茫，很困惑，甚至不知所措。迷茫？谁没有迷茫的时候；困惑？谁又不曾困惑过。

面对世界的深刻复杂变化，面对信息时代各种思潮的相互激荡，面对纷繁多变、鱼龙混杂、泥沙俱下的社会现象，面对学业、情感、职业选择等多方面的考量，一时有些疑惑、彷徨、失落，是正常的人生经历。

青年朋友，想必你也会独自思考一些看似奇怪的问题。比如，为什么要树立正确的世界观、人生观、价值观？因为实践和经验告诉我们，掌握了这把总钥匙，再来看看社会万象、人生历程，一切是非、正误、主次，一切真假、善恶、美丑，自然就洞若观火、清澈明了，自然就能作出正确判断、作出正确选择。

又比如，为什么要奋斗？因为奋斗是我们共同的选择、共同的事业。青年朋友，你想一下：面对亿万中华儿女苦苦追寻、心心向往的民族复兴，坚定者、奋进者、搏击者，抑或犹豫者、懈怠者、畏难者，两条路究竟选择哪一条呢？作为复兴一代的我们，更需要认真考虑这个问题，更需要选择自己要走的路，更需要表明自己的态度。

回望历史，从五四运动到中国特色社会主义进入新时代，从建国一代、改革一代，到强国一代、复兴一代，这条路我们走得太艰辛。所以，这一切更值得、也更需要我们倍加珍惜、坚定不移。我们的今天是这样走过来的，我们的明天需要青年人继续奋斗下去，一代接着一代。

“我先给一个明确答案，就是我们的教育要培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”习近平总书记在北京大学师生座谈会上的讲话给人以深刻启发。培养社会主义建设者和接班人这个根本问题，需要我们有更大作为、有更好成效。对于广大青年来说，成长为合格的社会主义建设者和接班人，不辱时代使命、不负人民期望，是最大的人生际遇，也是最大的人生考验。

今年是马克思诞辰200周年，明年是五四运动100周年，我们党用共产主义为共青团命名，以马克思主义感召指引青年坚定不移跟党走，在革命、建设、改革进程中始终高歌前行。作为新时代新青年，我们要高举习近平新时代中国特色社会主义思想这一光辉旗帜，我们要踏着人民领袖的足迹永久奋斗，我们要深刻感悟人民领袖的成长之路，转化为坚定的理想信念，在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想，在为人民利益的不懈奋斗中书写人生华章。

青年朋友，什么是最美的青春答卷？又为何要把最美的青春答卷献给人民？

因为我们懂得，并自觉践行着——万水千山、不忘来时路，树高千尺、根深在沃土。

“待入尘寰，与众悲欢，始信丛中另有天。”乘着新时代春风，在祖国的万里长空放飞青春梦想，以社会主义建设者和接班人的使命担当，为更加伟大的中国而继续奋斗、为更加伟大的民族而接续奋斗。中华正复兴，青年当努力。（中国青年网评论员 王凤标）