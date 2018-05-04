【纪念马克思诞辰200周年】重温马克思恩格斯统一战线思想！

统战新语 统战新语

统一战线是马克思主义的一个基本战略和策略问题。马克思、恩格斯在科学总结无产阶级革命斗争经验的基础上，解决了无产阶级自身团结和争取同盟军的问题，开创了无产阶级统一战线思想。在马克思诞辰200周年之际，让我们一起来重温马克思恩格斯统一战线思想。

无产阶级必须加强自身的团结统一

无产阶级自身的团结统一，是无产阶级统一战线的基本问题之一。无产阶级要完成历史赋予的历史使命，首先要把本阶级的力量联合起来。马克思和恩格斯在其整个革命生涯中，都始终把这个问题置于十分重要的地位。1864年，马克思和恩格斯创立的国际工人协会（后来称为“第一国际”），就是各国工人的联合组织，是工人统一战线的组织。参加第一国际的，既有共产主义者，又有蒲鲁东主义者、工联主义者、合作社派、巴枯宁主义者，等等。马克思在为国际工人协会起草的“共同章程”中，充分考虑了各派工人的接受水平，一方面在内容上坚持了科学社会主义的原理，另一方面在措词上灵活温和，使之成为各国各派工人都能接受的体现工人阶级内部统一战线的共同纲领。他指出，创立国际工人协会的原因之一，就在于“工人阶级的解放应该由工人阶级自己去争取”，以往的无产阶级革命运动之所以“没有收到效果，是由于每个国家里各个不同劳动部门的工人彼此间不够团结，由于各国工人阶级彼此间缺乏亲密的联合”。“每个国家工人运动的成功只能靠团结和联合的力量来保证。”恩格斯认为：“既然各国工人的状况是相同的，既然他们的利益是相同的，他们又有同样的敌人，那么他们就应当共同战斗，就应当以各民族的工人兄弟联盟来对抗各民族的资产阶级兄弟联盟。”上述论述和实践活动，不仅说明了无产阶级内部团结统一的必要性和重要性，而且证明了实现这种团结的可能性。

无产阶级的团结统一包括两个方面：一方面是一个国家内无产阶级自身的团结统一，另一方面是世界各国无产阶级间的国际联合。马克思、恩格斯认真考察和分析了19世纪中下叶欧美资本主义的特点，这就是由于资本主义大工业的发展，打破了中世纪自然经济的地区分割、闭关自守状态，形成了统一的世界市场；资本主义生产已不是一国范围的生产，资本家剥削的也不只是本国工人。全世界无产阶级具有相同的社会地位，他们都是雇佣劳动者，都不占有任何生产资料，都受资本家的剥削和压迫，在争取自身解放的斗争中他们面临着共同的阶级敌人——国际资产阶级。各国资产阶级基于共同利益，在反对无产阶级方面是彼此一致和相互支持的，如果一个国家发生了无产阶级革命，他们就会采取联合行动进行镇压。因此，各国无产阶级也必须联合起来。马克思、恩格斯为此在《共产党宣言》中提出了“全世界无产者，联合起来！”的口号，并且一生致力于促进国际无产阶级团结的实践活动。诸如他们在1847年将正义者同盟改组为共产主义者同盟，在1848年欧洲革命中指导各国无产阶级采取正确的行动，在第一国际的活动，以及马克思逝世以后恩格斯担当第二国际的顾问，都是他们致力于国际无产阶级团结的实践。

在无产阶级自身团结统一问题上，马克思和恩格斯还阐述了一般无产者同共产党人的关系以及各工人政党之间的联合问题。他们指出：共产党人不是同其他工人政党相对立的特殊政党，他们没有任何同整个无产阶级的利益不同的利益。“共产党人同其他无产阶级政党不同的地方只是：一方面，在各国无产者的斗争中，共产党人强调和坚持整个无产阶级的不分民族的共同利益；另一方面，在无产阶级和资产阶级的斗争所经历的各个发展阶段上，共产党人始终代表整个运动的利益。”1871年9月在第一国际伦敦代表会议上，马克思和恩格斯还依据巴黎公社的经验指出：巴黎公社就是“工人阶级中一切组织和派别的反对资产阶级的联盟”。它表明，工人阶级在它反对资产阶级联合权力的斗争中，只有组织成为与资产阶级建立的一切旧政党对立的独立政党，才能作为阶级来行动。这就是说，如果共产党不与其他工人政党联合便会影响无产阶级内部团结的广泛性，那么，如果没有独立的无产阶级政党，就不可能真正实现无产阶级自身的团结和统一。

无产阶级在革命进程中要努力同其他可以参加革命的阶级、政党和社会力量结成联盟

无产阶级为了实现自己所担负的历史使命，消灭阶级和阶级差别，最终实现共产主义，无产阶级不仅要实现自身的团结统一，还要团结广大的同盟者。

无产阶级必须联合农民。马克思、恩格斯指出，无产阶级在反对资本主义和一切剥削制度的斗争中，必须首先联合农民。“农民所受的剥削和工业无产阶级所受的剥削，只是在形式上不同罢了。剥削者是同一个：资本。”相似的经济地位和共同的政治要求，是工农联盟的坚实基础；摆脱资本的剥削和压迫，是工农两个阶级的共同利益。无产阶级能否与广大农民结成联盟，始终是革命成败的关键问题。1848年欧洲革命和1871年巴黎公社失败的重要原因就是没有解决好工农联盟问题。马克思在总结1848年革命经验时指出：在革命还没有使农民和小资产者“承认无产阶级是自己的先锋队而靠拢它以前，法国的工人们是不能前进一步，不能丝毫触动资产阶级制度的。”相反，如果获得了农民的支持，“无产阶级革命就会得到一种合唱，若没有这种合唱，它在一切农民国度中的独唱是不免要变成孤鸿哀鸣的。”只有把广大农民争取过来，“才能取得持久的胜利”，他们还指出，当无产阶级上升为统治阶级以后，也要坚持同农民的联合。

无产阶级必须联合城市小资产阶级。在马克思、恩格斯的著作中，对城市小资产阶级通常以“小资产阶级民主派”或“民主主义的小资产者”相称。在科学社会主义创立后的19世纪中下叶，小资产阶级民主派始终是活跃在欧美一些主要资本主义国家政治舞台上的一支重要政治力量。它不但在城市居民中具有较深厚的基础，而且许多农民包括尚未得到城市无产阶级支持的农村无产阶级也长期跟着它走。因此，无产阶级要有效地开展反对资本主义和一切剥削制度的斗争，就不能不注意联合这部分力量。马克思、恩格斯认为，革命的工人政党对于小资产阶级民主派应当采取的态度是：“同小资产阶级民主派一起去反对工人政党所要推翻的派别；小资产阶级民主派想要巩固本身地位来谋私利的时候，就要加以反对。”

无产阶级在反对封建制度的斗争中必须联合资产阶级。在世界近代史上，当欧洲无产阶级作为独立的政治力量率先登上历史舞台的时候，欧洲多数国家的资产阶级反对封建制度的民主革命尚未完成。这样，在封建君主制的国度里，无产阶级所面临的敌人首先是比资产阶级落后、反动的封建阶级。马克思、恩格斯根据当时的社会阶级状况，认为资产阶级革命是无产阶级革命的直接序幕，如果不首先完成资产阶级民主革命，推翻封建制度，就不可能实现无产阶级革命。因此他们向全世界无产阶级宣告：“共产党人到处都支持一切反对现存的社会制度和政治制度的革命运动。”主张无产阶级将毫不犹豫地支持资产阶级反对封建主义的斗争。正如他们在谈到自己的故乡德国的情况时指出：“只要资产阶级采取革命的行动，共产党就同它一起去反对君主专制、封建土地所有制和小市民的反动性。”

在马克思、恩格斯所处的时代，无产阶级革命是和资产阶级的民族民主革命交织在一起的。上述马克思、恩格斯关于无产阶级联合小资产阶级和资产阶级的观点，实际上已经包含有无产阶级联合小资产阶级的和资产阶级的民主政党的思想。《共产党宣言》指出：“共产党人到处都努力争取全世界的民主政党之间的团结和协议。”马克思、恩格斯根据这个原则以及当时欧洲的情况，还具体阐明了在不同国家、不同条件下，共产党人对各民主政党应采取的方针。例如，当时在法国，共产党人应联合小资产阶级的社会主义民主党反对资产阶级；在瑞士，共产党人要支持激进的资产阶级政党反对僧侣、贵族，进行民主改革；在波兰，共产党人应支持发动过1846年克拉科夫起义的革命民主主义的政党，支持它争取民族独立和实行土地革命的斗争。

马克思和恩格斯提出统一战线的战略策略原则，不仅为无产阶级提供了强大的思想武器，而且他们本人就是这些原则的卓越的实践者。在1848年德国革命中，他们就曾以民主派的身份参加了《新菜茵报》的编辑工作，并在办报期间同资产阶级、小资产阶级民主派进行了成功的合作。后来恩格斯在谈到这种联合的重要性时指出，如果当时不这样做，“那我们就会只好在某一偏僻地方的小报上宣传共产主义，只好创立一个小小的宗派而不是创立一个巨大的行动党了。”





无产阶级政党在联合其他阶级和政党时，必须保持自己的独立性

无产阶级政党在同其他阶级和政党结成联盟时保持自己的独立性，包括思想上政治上的独立和组织上的独立，这是无产阶级的阶级先进性的体现，也是无产阶级政党的先进性质的必然要求。马克思、恩格斯在谈到这种先进性时指出：“在实践方面，共产党人是各国工人政党中最坚决的、始终推动运动前进的部分；在理论方面，他们比其余的无产阶级群众优越的地方在于他们了解无产阶级运动的条件、进程和一般结果。”无产阶级政党的这种先进性质，决定了它既使在联合其他阶级、政党为工人阶级的最近的目的和利益斗争时，也始终代表着运动的未来。因此，共产党人在同革命的小资产阶级联合起来反对资产阶级时，“并不因此放弃对那些从革命的传统中产生出来的空谈和幻想采取批判态度的权利”；共产党人在同资产阶级联合起来反对封建制度时，“一分钟也不忽略教育工人尽可能明确地意识到资产阶级和无产阶级的敌对的对立”；无产阶级政党在同其他阶级的政党联合行动时，“必须以党的无产阶级性质不致因此发生问题为前提。”

马克思、恩格斯关于无产阶级政党保持独立性的思想，同时包含着统一战线的领导权问题。当无产阶级及其政党为了一定的政治目的而同其他阶级、政党结成联盟时，就面临着是你领着同盟者走还是同盟者领着你走的问题。这关系到统一战线的根本方向和道路，也就是关系到统一战线的领导权。无产阶级政党要使统一战线沿着自己确定的方向发展，就必须保持自己的独立性，即保持独立的思想、理论，独立的政策、纲领，独立的组织、行动，并且保持对同盟者批评的权利。如果失去了这种独立性，就等于丧失了统一战线的领导权。这在马克思、恩格斯来说是不言而喻的。而且他们认为，无产阶级及其政党同其他某些阶级、政党、集团和势力的联合是有条件的，一旦这些条件遭到破坏，就将立即解除联盟。马克思、恩格斯坚决反对那种可能损害无产阶级独立性、丧失原则的联合。

马克思、恩格斯是无产阶级统一战线的奠基人，他们为无产阶级统一战线奠定了理论基础和策略基础，从而为19世纪后半叶蓬勃发展的国际共产主义运动提供了理论指导。其基本思想和原则作为世界无产阶级的宝贵的精神遗产，在19世纪末及20世纪为列宁所继承和发展，也在中国的革命和建设中进一步发扬光大。