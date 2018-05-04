让青年同新时代共同前进

来源：中国青年网

5月2日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到北京大学考察。这是习近平在北京大学马克思主义学院，与正在就“解读新时代”进行座谈交流的中外学生亲切交谈。新华社记者 李涛 摄

历史发展中的关键节点，往往蕴藏着宝贵机遇。

在五四青年节和北京大学建校120周年校庆日即将来临之际，习近平总书记来到北京大学考察。他强调，当代青年是同新时代共同前进的一代。广大青年既拥有着广阔的发展空间，也承载着伟大的时代使命。广大青年要爱国，忠于祖国，忠于人民；要励志，立鸿鹄志，做奋斗者；要求真，求真学问，练真本领；要力行，知行合一，做实干家。同时，要有社会主义建设者和接班人的使命担当。

维新志士的喋血、辛亥革命的壮歌、五四青年的呐喊，回顾风起云涌的中国近代史，追求进步的青年一直是先进思想的传播者、社会理想的求索者、家国使命的担当者、民族大义的传承者。从“外争国权，内惩国贼”到“一寸山河一寸血，十万青年十万军”，从“振兴中华”到“祖国一点都不能少”，今天，接力棒交到新一代青年手上，中国青年更当一以贯之的奋斗精神，担起青春责任、创造时代荣光。

这是新时代赋予新青年的重要使命，也是新青年与新时代同频共振创造辉煌的最佳选择。

时间为我们画出了一条清晰的轴线。“80后”与改革开放同步成长，经历了从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越；“90后”见证了大国崛起，“生逢其时、责任重大”，让青春志向响起来。与生俱来的国际视野，是当代中国在这代青年人身上打下的鲜明烙印。

马克思曾说过：“一个时代的精神是青年代表的精神，一个时代的性格是青春代表的性格。”1939年5月，毛泽东同志在延安庆贺模范青年大会上发表讲话，标题就是“永久奋斗”。5月2日，在北京大学师生座谈会上，习近平总书记引用了《永久奋斗》中的话语。他号召中国当代青年：在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。

青年人的梦想有多雄奇，青年人的奋斗有多努力，中国就有多美丽。

祖国西部大地上，年轻的大学生志愿者领着孩子们畅游知识海洋；精准扶贫路上，青年“书记”就地扎营躬身脱贫一线；寒风凛冽的边防线上，一批“00后”的年轻面孔昂首挺立……在国家的发展中茁壮成长，在时代的征程中不懈奋进。无数青年挥洒青春热血，跋山涉水一程又一程，“山再高，往上攀，总能登顶；路再长，走下去，定能到达。”因为他们的奋斗和付出，古老而青春的中国再次焕发出更加蓬勃向上的生机。

站在新的历史起点，展望新时代的伟大工程，青年在民族复兴的历史征程中迈出更加坚定的步伐。长征七号火箭的发射架旁，一群平均年龄不足35岁的科研人员夜以继日；担纲研发C919的中国商用飞机责任有限公司，35岁以下的年轻人占70％以上；从“90后”副院长刘明侦到“90后”女博导杨树，越来越多的青年骨干成为“挑大梁”的中坚力量。宏图大略的豪雄，智识卓越的人才，真实而朴素的梦想不断萌发绽放，创业创新的轨迹不断上扬，连缀起来的正是新时代的累累硕果，青春之光正闪耀在为梦想奋斗的道路上。

“美哉我少年中国，与天不老！壮哉我中国少年，与国无疆！”作为复兴一代的青年，更当把青春那股气冲山河的能量，转化为不懈奋斗的强大动力，不断为民族、为国家、为人民作出新的更大的贡献。同新时代共同前进，正年轻的你，定当不负正青春的中国。（中国青年网特约评论员 李群）