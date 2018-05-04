时空对话·不朽的马克思④:马克思与燕妮 让人动容的爱情

来源：央视网

每一个了不起的男人背后都有一个伟大的女人。对马克思而言，这个伟大的女人便是燕妮。

燕妮大马克思4岁，贵族出身。两人青梅竹马、日久生情，在马克思18岁那年，秘密定下了婚约，并在相恋7年后步入了婚姻的殿堂。



当时的马克思与燕妮门不当户不对，还是异地恋、姐弟恋，所以他们的爱情遭受了各方面的阻力。

但马克思是个一旦决定便坚定不移的人，不论是在爱情还是终生的事业上。

他在大学期间曾写下三本爱情诗献给燕妮，表达自己炽热而真挚的情感。

“燕妮 任它物换星移 天旋地转

你永远是我心中的蓝天和太阳

任世人怀着敌意对我诽谤中伤

燕妮 只要你属于我

我终将使他们成为败将”



而燕妮也情真意切的传递自己的爱意：

“我甚至想象

如果你失去了右手

我便可以成为你必不可少的人

那时我便能记录下你全部可爱的绝妙的思想

成为一个真正对你有用的人”



直至他们婚后数十年，这给对方写信的习惯也依旧没有改变。

但生活既然有酸甜，也必然会有苦辣。

1849年，马克思因为致力革命事业，在欧洲大陆已无容身之所。最终与临近产期的燕妮和三个孩子来到伦敦。



几经搬迁后，马克思一家七口在人流混杂的索荷区安顿下来，勉强挤在狭小阴暗的房间。尽管生活困苦，但马克思仍帮助了许多革命者，燕妮也非常支持。

许多初见燕妮的人，便感觉她“与众不同”。一位德国工人领袖写回忆录时说，燕妮非常具有感召力，给了他精神上的鼓励。



马克思创作《资本论》时，身体每况愈下，疼痛难忍，有时只能卧床向燕妮口述文章。

因为马克思的手稿字迹难以辨认，所以燕妮常替他誊写手稿，她说这是她一生中最幸福的时刻。



初到伦敦那几年，由于极度贫困，连燕妮的陪嫁品都当掉了，但还是相继失去了3个孩子。

“我绝望地跑到一个法国移民那里

请求他给我们一点资助

他非常友好的给了我两英镑

我用它买了一口小棺材

小女儿出生时没有摇篮

而死时差一点连安身之地都没有” ——燕妮·马克思《动荡生活简记》



患难见真情。马克思没有放弃他的革命路，而燕妮也没有离开马克思。她用自己的力量去爱他、支持他。无论生活多么坎坷艰难，两人都患难与共，相濡以沫，正如通常结婚誓词里所说的 “直到死亡将我们分开”。

晚年，燕妮患上肝病，卧床不起。马克思寸步不离的照料她，结果自己也病倒了。

1881年12月2日，燕妮永远告别了共同生活了38年的丈夫。



马克思这一生，离不开燕妮的支持与帮助。

她是他忠实的伴侣，是他坚实的后盾，也是一名非凡的女性。

纪录片《不朽的马克思》将于2018年5月3日、4日晚20:00，中央电视台综合频道隆重上映，敬请期待。